Diwali Kab Hai? छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली किस दिन मनाना रहेगा शुभ? यहां जानें सही डेट

When Is Diwali In 2025: हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, कई जगहों पर छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी या रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता हैं. वहीं अगले दिन यानी कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर मुख्य दिवाली का त्योहार मनाया जाता है. जिसे कई जगह बड़ी दिवाली भी कहते हैं. इस साल छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली डेट को लेकर लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि किस दिन छोटी दिवाली किस दिन मनाई जायेगी और दिवाली की सही तिथि क्या है. चलिए जानते हैं यहां 20 या 21 अक्टूबर कब दिवाली का त्योहार मनाना रहेगा शुभ?

2025 में छोटी दीवाली कब है (Choti Diwali Date In 2025)

दिवाली मनाई जाती है. छोटी दिवाली का पर्व चतुर्दशी तिथि को मनाना शुभ माना जाता है. नरक चतुर्दशी की शुरुआत 19 अक्टूबर 2025, रविवार को दोपहर 01 बजकर 51 मिनट से होगी और अगले दिन 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को दोपहर 03 बजकर 44 मिनट पर रहेग. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार साल 2025 में चतुर्दशी 19 अक्टूबर रविवार के दिन पड़ रही हैं. ऐसे में छोटी दिवाली का त्योहार 19 अक्टूबर को मनाना शुभ रहेगा.

साल 2025 में दिवाली 2025 कब है? (Diwali Date In 2025)

दिवाली का त्योहार अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है. साल 2025 में अमावस्या तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर, सोमवार के दिन दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर हो रहा है और तिथि का समापन 21 अक्टूबर की रात 9 बजकर 03 मिनट पर होगा. उदय तिथि के अनुसार दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जायेगा. दिवाली के दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजन की जाती है, प्रदोष काल में पूजा करने से विषेश फल प्रार्त होता है. कहा जाता है कि दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है. चलिए जानते हैं क्या है पूजा मुहूर्त?

दिवाली गणेश-लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 2025: (Ganesh- Laxmi Puja Muhurat On 2025)

दिवाली के दिन गणेश-लक्ष्मी पूजन के लिए कुल 01 घंटा 11 मिनट की अवधि है.

पूजा का शुभ मुहूर्त- शाम 07 बजकर 08 मिनट से रात 08 बजकर 18 मिनट तक रहेगा.

प्रदोष काल – 05 बजकर 46 मिनट से लेकर 08-18 मिनट तक

वृषभ काल – 07 बजकर 08 मिनट से लेकर 09 बजकर 03 मिनट तक



