भगवान का भोग बनाते समय कोई कीड़ा या बाल गिर जाए तो क्या करें? जानें यहां दोबारा बनाना होगा प्रसाद या नहीं

किसी भी त्योहार, व्रत और पूजा में देवी देवताओं को सबसे पहले भोग लगाना जरूरी होता है, क्योंकि यह भगवान को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका होता हैं। भगवान को तैयार करते हुए शुद्धता और सात्विकता का खास ध्यान रखा जाता है. लेकिन अगर भगवान का भोग बनाते हुए कोई कीड़ा या बाल उसमें गिर जाए तो क्या दोबारा भोग तैयार करना चाहिए या नहीं? आइए जानते हैं यहां क्या कहना है श्री प्रेमानंद महाराज जी का

भगवान का भोग बनाते हुए कोई कीड़ा या बाल उसमें गिर जाए तो क्या करें

वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद महाराज को आज कौन नहीं जानता, दुनियाभर से लोग उनसे मिलने आते है और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं. वहीं प्रेमानंद महाराज जी भी प्रतिदिन 50 से 60 भक्तों संग वार्तालाप करते हैं. इस दौरान भक्त उनसे आध्यात्मिक और निजी जीवन से जुड़े सवाल करते हैं, हाल ही में एक भक्त ने उनसे सवाल किया प्रसाद बनाते समय अगर उसमें कुछ गिर जाए तो क्या करना चाहिए? इस सवाल का जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज जी ने कहा, ‘ जी हां, भगवान का प्रसाद बनाते समय कुछ गलती से भी उसमें गिर जाए जैसे बाल या कीड़ा, तो आपको प्रसाद फिर से बनाना पड़ेगा.’ इन सभी बातों का ध्यान आपको भगवान का भोग बनाते समय जरूर रखना चाहिए.

भगवान का भओग बनाते हुए इन बातों का भी रखें जरूर ध्यान

आपको भगवान का भोग बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे ‘भोजन बनाते समय बालों को कपड़े से बांध ले या फिर ढंक ले और इस बात का ध्यान जरूर रखें की खाने में गलती से भी कुछ ना गिरे जैसे बाल किड़ाा या कोई मच्छर. इसके अलावा भगवान का भोग बनाते समय समय ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाने में थूक भी जा सकता है, जिससे भगवान का भोग अशुद्ध हो सकता है

उपदेश और प्रवचन के लिए जाने जाते हैं प्रेमानंद महाराज जी

बात दें कि प्रेमानंद महाराज जी उपदेश और प्रवचन देने के लिए जाने जाते हैं. दूर-दूर लोग उनसे मिलने आते हैं और लाखों-करोड़ों लोगों उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं. आम लोग ही नहीं बल्की बड़े बड़े फिल्मी सितारे, जैसे विराट कोहली- अनुष्का शर्मा और राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी भी प्रेमानंद महाराज जी से मिल चुके हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं

