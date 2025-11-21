Vivah Panchami: शादी में लंबे समय से हो रही है देरी, 25 नवंबर को विवाह पंचमी के दिन कर लें यह अचूक उपाय

Vivah Panchami 2025 Upay: शादी में देरी की वजह आजकल बहुत आम बात हो गई है. शादी में देरी की वजह से माता-पिता की टेंशन बढ़ जाती है और बच्चों की चिंता सताती है. माता-पिता की चिंता बिलकुल सही है, हर माताा-पिता चाहते हैं उनके बच्चे अपनी जिंदगी में सही समय पर सेटेल हो जाएं. इस समस्या से निजात पाने के लिए नवंबर के महीने में एक बहुत शुभ दिन आने वाला है. इस दिन किए कुछ उपाय आपको शादी के बंधन में बांध सकते हैं,

यह दिन अत्यंत शुभ माना जा रहा है. इस दिन को विवाह पंचमी के नाम से जानते हैं. इस दिन किए गए उपाय कारगर साबित होते हैं और विवाह में लंबे समय से हो रही देरी, चट-मंगनी और पट ब्याह में बदल सकती है.

कब है विवाह पंचमी 2025?

साल 2025 में नवंबर माह में पड़ने वाली विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था. इसीलिए इस दिन को खास माना जाता है. इस दिन को भगवान श्री राम और माता सीता की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है. हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व बताया गया है. साल 2025 में विवाह पंचमी 25 नवंबर, मंगलवार के दिन पड़ रही है. हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है जो श्री राम और माता सीता के अलौकिक विवाह की स्मृति में मनाया जाता है.

विवाह पंचमी का महत्व

रामचरितमानस और रामायण और अन्य धर्मग्रन्थों में श्री राम और माता सीता के दिव्य अलौकिक विवाह का विस्तृत वर्णन मिलता है. भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह जनकपुरी में हुआ था. वर्तमान में जनकपुर, नेपाल में स्थित है, यहां राजा दशरथ अपने परिवार के साथ रहते थे. विवाह से पहले राजा जनक ने देवी सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था. स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ाने का लक्ष्य दिया गया था जिसमें एक-एक करके सभी राजा एवं राजकुमार विफल हो गये. भगवान राम ने शिवधनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर उसे भङ्ग किया, जिसके परिणाम से माता सीता का विवाह भगवान राम से हुआ.

विवाह पंचमी उपाय (Vivah Panchami Upay)

विवाह पंचमी के दिन जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है वह इस शुभ तिथि पर यानि 25 नवंबर, मंगलवार के दिन 11 हल्दी की गांठ और 11 दुर्वा को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर भगवान गणेश को अर्पित करें. इसके साथ ही मन में अपनी शीर्घ शादी वाली मनोकमाना को रखें. इस दिन भगवान गणेश को दही और हल्दी का लेप लगाएं. ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है, मान्यता है ऐसा करने से शादी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता की भी पूजा करें. इस दिन माता सीता को लाल चुनरी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और श्रृंगार अन्य सामान अर्पित करें. इस विशेष उपाय को करने से शादी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, और योग्य जीवनसाथी मिलता है. विवाह पंचमी के दिन छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और उपहार दें. विवाह पंचमी पर किए इस अनुष्ठान से भी घर की कन्या के लिए शीघ्र विवाह के योग बनते हैं.

