घर से नहीं जानी चाहिए मां लक्ष्मी…. इन बातों का रखे ध्यान, होगी धन की वर्षा

Vastu Tips: दीपावली का त्यौहार समाप्त हो गया, आपने घर सजाया, दीपक जलाए और माँ लक्ष्मी का स्वागत किया. लेकिन अब सवाल यह है कि दीपावली के बाद भी लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से कैसे रहें और धन आपके पास रुके. केवल त्यौहार के दिन पूजा करना पर्याप्त नहीं है. नीचे 10 ऐसे काम बताए जा रहे हैं जो अपनाने से लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं. चलिए जानते हैं Pandit Shashishekhar Tripathi का क्या कहना है?

1. सच्चाई और मधुर व्यवहार

झूठ बोलने और गुस्सा करने से बचें. हमेशा अपने शब्दों और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें. दूसरों के प्रति प्रेम, सम्मान और सहानुभूति दिखाएँ. उदाहरण के लिए, परिवार के किसी सदस्य की गलती होने पर गुस्से में नहीं आए, बल्कि समझदारी और प्यार से उसे सुधारने का प्रयास करें.

2. घर और कार्य की सफाई और व्यवस्था

साफ-सुथरा और व्यवस्थित घर लक्ष्मी को आकर्षित करता है. रोज़ सुबह या शाम घर की सफाई करें, सामान अपनी जगह पर रखें और अनावश्यक वस्तुएँ फेंक दें. घर के प्रत्येक कमरे में अराजकता और अव्यवस्था न होने दें.

3. परिवार और रिश्तों का ध्यान

अपने परिवार और घरवालों के सुख-दुख में सहभागी बनें. बच्चों, माता-पिता और पति-पत्नी के साथ समय बिताएं, उनकी सहायता करें और प्यार भरा वातावरण बनाएँ. ऐसा करने से घर में सौहार्द और समृद्धि बनी रहती है.

4. समय पर भोजन और स्वच्छता

स्वस्थ शरीर और मन के लिए नियमित समय पर भोजन करें और घर में स्वच्छता बनाए रखें. भोजन करते समय शांति और संतुलन बनाए रखें. अपने और घरवालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

5. मदद और दान

जरूरतमंदों की मदद करें, चाहे वह किसी गरीब को भोजन देना हो, किसी छात्र की मदद करना या छोटी-छोटी वस्तुएँ का दान करना हो. दान करने से मन शांत रहता है और घर में धन की स्थिरता बनी रहती है.

6. छोटी-छोटी पूजा या ध्यान

भले ही समय कम हो, प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए पूजा, मंत्र जाप या ध्यान करें. दीपावली के समय आपने जो गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां घर में स्थापित की हैं, उनका आदर उसी भक्ति और सम्मान के साथ करें जैसे त्यौहार के दिन किया था. नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं और भोग अर्पित करें. इससे देवी-देवता प्रसन्न रहते हैं और आपके घर में धन की कमी नहीं होती. यह छोटी-छोटी निष्ठापूर्ण आदतें घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती हैं और लक्ष्मी के निवास को स्थिर करती हैं.

7. घर में स्त्रियों का सम्मान

घर की स्त्रियों का आदर और सम्मान करें. तेज या कठोर स्वर में उनसे बात करने से लक्ष्मी माता नाराज हो सकती हैं और घर से चली जाती है. वहीं, घर की महिलाओं, खासकर माँ या बुजुर्ग स्त्रियों की सेवा करने और उनका सम्मान करने से लक्ष्मी जी और गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं. उनका आशीर्वाद घर में सुख-समृद्धि और धन बनाए रखता है.

8. अतिथि सत्कार

घर में आए अतिथि का सम्मान और सत्कार करें. याद रखें, “अतिथि देवो भव” अतिथि देवता के समान होते हैं. उन्हें आराम और भोजन कराएं, उनका आदर करें. जब घर में देवता और अतिथि प्रसन्न होते हैं, तो समृद्धि और सुख अपने आप आते हैं. यह आदत घर में धन और लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

9. संयम और अनुशासन

आलस्य और समय की बर्बादी घर में लक्ष्मी को दूर कर देती है. इसलिए प्रतिदिन सुबह जल्दी उठें और समय पर दिनचर्या शुरू करें. पूजा-पाठ और घर के कार्यों को नियमित रूप से समय पर करें. अनावश्यक रूप से जगने के बाद भी बिस्तर पर लेटे रहना या आलस्य करना ठीक नहीं है. संयम और अनुशासन से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और लक्ष्मी माता का निवास स्थिर रहता है.

10. सौहार्दपूर्ण वातावरण

घर में हमेशा सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखें. परिवार के बीच हँसी, सहयोग और शांति बनाए रखें. घर में विवाद और बहस कम करें. ऐसा वातावरण लक्ष्मी को स्थायी रूप से आकर्षित करता है.