Vastu Tips for Wealth: मेहनत के बाद भी हाथ में नहीं टिकता पैसा? जानें कौन-से वास्तु दोष रोक रहे हैं बरकत

Vastu Tips for Wealth: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में परेशानियां, बीमारी, फिजूलखर्ची, आर्थिक नुकसान और बाधाएं वास्तु दोषों के कारण हो सकती हैं. ऐसे में कुछ वास्तु नियमों का पालन करना ज़रूरी है. इसके अलावा, कुछ खास वास्तु उपाय आपको दरिद्रता और वास्तु दोषों से मुक्ति दिला सकते हैं. तो आइए जानें कुछ आसान वास्तु उपाय.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: November 16, 2025 3:16:32 PM IST

Vastu Tips for Wealth: घर में सुख, सकारात्मकता, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए कई नियम और उपाय बताए गए हैं. अगर अच्छी कमाई के बावजूद भी किसी व्यक्ति का पैसा नहीं टिकता, एक के बाद एक परेशानियां आती रहें, फिजूलखर्ची हो और बाधाओं का सामना करना पड़े, तो इसका कारण घर में वास्तु दोष हो सकता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर घर में वास्तु दोष हो, तो व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसे दूर करने के लिए कुछ खास वास्तु उपाय आजमाए जा सकते हैं. ये आपके घर से दरिद्रता और वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं. साथ ही, पैसा टिकने लगेगा और धन में वृद्धि होगी. आइए जानें वास्तु उपायों के बारे में और.

वास्तु दोषों का निवारण

अगर आपके घर में कई तरह की समस्याएं हैं, तो इसका कारण वास्तु दोष हो सकता है. इनसे निपटने के लिए, अपने मुख्य द्वार के एक तरफ केले का पेड़ और दूसरी तरफ तुलसी का पौधा लगाएँ. यह उपाय वास्तु दोषों को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है. इससे घर में सकारात्मक माहौल बना रहेगा और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा. यह उपाय आपको उन्नति दिला सकता है.

घर में सुख-समृद्धि बढ़ाने के उपाय

अपने घर के मंदिर में एक क्रिस्टल शिवलिंग लाएं और उसकी नियमित रूप से पूजा करें. इसके अलावा, पूजा स्थल को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए. इसे अव्यवस्थित रखने से वास्तु दोष हो सकते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में क्रिस्टल शिवलिंग रखने से सभी नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है.

धन वृद्धि के उपाय

धन वृद्धि के लिए, शिवरात्रि, दिवाली, होली आदि शुभ अवसरों पर रात में तीन तांबे के सिक्कों की पूजा करें. इसके बाद, उन्हें अपनी तिजोरी या पैसे और गहने रखने की जगह पर रखें. इससे आपको अनावश्यक खर्चों से छुटकारा मिलेगा और आपके घर में धन संचय होगा. इस सरल वास्तु उपाय को अपनाने से धन और आय में वृद्धि हो सकती है.

समृद्धि और ईश्वर की कृपा पाने के उपाय

प्रतिदिन पूजा कक्ष में नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए. साथ ही, घर में दो बार पूजा के दौरान शंख बजाना चाहिए. इससे सकारात्मकता बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. वास्तु के अनुसार, घर में प्रतिदिन पूजा और शंख की ध्वनि से देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है. इसके अलावा, आप आर्थिक तंगी से राहत पा सकते हैं और अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं.

