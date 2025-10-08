Vastu Tips : मूर्ति के साथ दीवाली से पहले घर में ले आएं ये चीजें, खुल जाएगा बरकत का दरवाजा
Vastu Tips : दीवाली से पहले घर में गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति, लाफिंग बुद्धा, तुलसी का पौधा, नारियल और मेटल का कछुआ लाना शुभ होता है, जो समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: October 8, 2025 2:18:00 PM IST

Vastu Tips Diwali 2025 : दीवाली, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, हर साल कार्तिक माह की अमावस्या को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. ये पर्व न केवल अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है, बल्कि ये सुख-शांति और पॉजिटिव एनर्जी के आगमन का भी संदेश देता है. दीवाली की तैयारी कई हफ्ते पहले शुरू हो जाती है और घरों को सजाना, पूजा-अर्चना करना और शुभ वस्तुओं को स्थान देना इस त्योहार की अहम परंपराओं में शामिल है.

वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दीवाली से पहले कुछ विशेष चीजों को घर में लाना शुभ माना जाता है. ये वस्तुएं न केवल घर की शोभा बढ़ाती हैं, बल्कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी दिलाती हैं और नेगेटिव एनर्जी को दूर करती हैं. आइए जानते हैं कि दीवाली से पहले कौन-कौन सी चीजें घर लानी चाहिए.

 भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति

दीवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा बहुत जरूरी होती है. धनतेरस के दिन इन्हें पूजा के लिए मूर्ति खरीदना विशेष शुभ माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई मूर्ति घर में सुख-शांति और धन-समृद्धि का संचार करती है. इसलिए, यदि आप पहले से गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति घर लेकर आते हैं तो ये घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है और त्योहार की खुशियां दोगुनी हो जाती हैं.

 लाफिंग बुद्धा: घर की खुशियों का स्रोत

लाफिंग बुद्धा, जो अपनी हंसी से पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है, घर में रखने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसे घर या ऑफिस में रखने से तनाव कम होता है और माहौल में आनंद व खुशहाली बनी रहती है. दीवाली पर इसे गिफ्ट में देना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दूसरों के जीवन में भी पॉजिटिव एनर्जी लाता है.

तुलसी का पौधा: घर की रक्षा  

तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है. वास्तुशास्त्र के अनुसार, तुलसी के पौधे को घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में रखना शुभ होता है. ये न केवल घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है बल्कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्रदान करता है. दीवाली से पहले तुलसी का पौधा लगाना या उसे घर लाना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है.

नारियल: समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक

दीवाली के अवसर पर नारियल खरीदना भी शुभ माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, नारियल की पूजा से मां लक्ष्मी की प्रसन्नता बढ़ती है और वो अपने आशीर्वाद से घर में समृद्धि लाती हैं. नारियल को पूजा में उपयोग करने से परिवार में खुशहाली बनी रहती है.

मेटल का कछुआ: घर में लाएं खुशहाली

वास्तुशास्त्र में मेटल का कछुआ घर में रखने को बहुत शुभ माना जाता है. ये न केवल घर की शोभा बढ़ाता है बल्कि सुख-समृद्धि और दीर्घायु का भी प्रतीक होता है. दीवाली के समय मेटल का कछुआ घर में लाना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक वाइब्स लाने का काम करता है.

 

Tags: 5 things to buy before diwaliDiwali vastu tipsvastu tips for diwali
