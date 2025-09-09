Home > धर्म > Triple Nine Mystery 9 September 2025: जाने क्या है 9/9/9 का रहस्य और महत्व? करियर, व्यापार और लव लाइफ को सफल बनाने के लिए करें ये खास उपाय

Triple 9 mystery: आज 9 सितंबर मंगलवार का दिन है और इस साल 2025 में ट्रिपल 9 का संयोग बन रहा है, जो की बेहद खास है, तो चलिए जानते हैं यहां 9/9/9 का क्या है रहस्य और महत्व

Published By: chhaya sharma
Published: September 9, 2025 18:17:31 IST

Triple Nine Mystery 9 September 2025

Triple Nine Mystery 9 September 2025: 9 सितंबर 2025 मंगलवार का दिन बेहद खास और शक्तिशाली होने वाला है। आज का दिन ऊर्जा से इसलिए भरा रहने वाला है,  क्योंकि इस 9 अंक पर हनुमान जी का शासन होता है। ऐसे में आप आज के दिन कुछ खास उपाय कर सकते हैं और हनुमान जी को खुश कर सकते हैं, साथ ही जीवन में आए संकट को दूर कर सकते हैं और इस दौरान आपकी अभिव्यक्ति (manifestation) भी पूरी हो सकती है। 

क्यों है 9/9/9 शक्तिशाली?

ट्रिपल 9 को क्यों इतना शक्तिशाली माना जाता है? दरअसल अंकशास्त्र के अनुसार 9 अंक काफी शक्तिशाली होता है, साथ ही पूर्णता और कर्म समापन होता है और ये अंक आपको  नई शुरुआत के लिए तैयार करता है। इसके अलावा आज मंगलवार का दिन इसलिए भी खास  है, क्योंकि यह भाद्रपद पूर्णिमा पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण से ठीक एक दिन बाद आ रहा है, जिससे ऊर्जा काफी प्रबल होती है। 

आज 9 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन क्या करें?

  • आज मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के कुछ खास उपाय कर सकते हैं, ताकी आपके 
    जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर हो जाए और आपके जीवन में सफलता के राह खुल जाए। ते चलिए जानते हैं क्या है वो कुछ खास उपाय
  • आज मंगलवार 9 सितंबर के दिन व्यक्ति को भक्तिभाव के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।
  • श्राद्ध के दौरान आज के दिन अपने पूर्वजों या प्रियजनों के नाम पर मिठाई, जैसे लड्डू और बर्फी का दान करें।
  • वहीं आज मंगलवार के दिन अपनी पुरानी गलती को कागज पर लिख लें और जला दें और नई शुरुआत करने के लिए बजरंग बलि का ध्यान करके संक्लप लें।

आज भूलकर भी ना करें ये गलतियां

  • आज मंगलवार 9 सितंबर के दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। 
    घर परिवार में किसी का भी दिल ना दुखाए।
    आज मंगलवार के दिन तामसिक भोजन ना करें।
    किसी भी जानवर को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। 

मंगलवार 9 सितंबर को करें ये खास उपाय

  • आज 9 सितंबर 2025, मंगलवार का दिन करियर, व्यापार और रिश्तों में दूरी कम करने के लिए काफी अच्छा हैं ऐसे में आप आज के दिन इस खास उपाय को कर सकते हैं, यहां जाने उपाय-  
  • आज मंगलवार 9 सितंबर के दिन दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को लगाएं, ऐसा करने से आपके करियर और व्यापार में आ रही परेशानी खतम हो जाएगी। 
  • इसके अलावा आज एक लाल कपड़े में सवा किलो मसूर की दाल और एक सिक्का भरें, और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमान जी को अर्पित करे दे, ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही परेशानियां और दुश्मनों का विनाश होगा
  •  साथ ही आप अज पूरे दिन राम नाम का जाप भी करते रहें, ऐसा करने से पारिवारिक रिश्तों और लव लाइफ में मिठास आएगी

