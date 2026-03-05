Home > धर्म > 25 मार्च तक शुक्र का कमाल! इन 3 राशियों पर होगी धन की बरसात, बदल जाएगी किस्मत

25 मार्च तक शुक्र का कमाल! इन 3 राशियों पर होगी धन की बरसात, बदल जाएगी किस्मत

Venus Transit 2026 Pisces: शुक्र 1 मार्च को मीन राशी में एंट्री कर चुका है और 25 मार्च 2026 तक इसी राशि में रहने वाला है. इस दौरान मालव्य योग बनता हुआ नजर आ रहा है. जिसके कारण मेष, वृषभ और धनु राशि को लाभ मिलने वाला है.

By: Preeti Rajput | Published: March 5, 2026 11:07:30 AM IST

शुक्र 1 मार्च को मीन राशी में एंट्री कर चुका है और 25 मार्च 2026 तक इसी राशि में रहने वाला है.
शुक्र 1 मार्च को मीन राशी में एंट्री कर चुका है और 25 मार्च 2026 तक इसी राशि में रहने वाला है.


Venus Transit 2026 Pisces: मार्च का यह महीना कई राशियों के लिए बेहद खास होने जा रहा है. ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल रही है. बता दें कि, शुक्र देव ने अपनी चाल बदल ली है. 1 मार्च, 2026 को शुक्र ने मीन राशि में प्रवेश किया है. वह इस राशि में 25 मार्च तक रहने वाले हैं. मीन राशि शुक्र की उच्च राशि मानी जाती है, यानी शुक्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली और शुभ फल देने वाले होते हैं. इस गोचर से मालव्य राजयोग और केंद्र-त्रिकोण राजयोग जैसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं. देखते हैं कि किन राशियों की झोली इस भर भरने वाली है. 

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय किसी साक्षात वरदान से कम नहीं है. अगर आपका पैसा कहीं भी अटका हुआ था, तो उसे वापस पाने के लिए यह सबसे सही समय है. 

  • निवेश से तगड़ा मुनाफा 
  • ऑफिस में पदोन्नति (Promotion) के संकेत हैं.
  •  यह समय रोमांस से भरपूर रहेगा. 

वृषभ राशि 

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, इसलिए इनका अपनी राशि में जाना आपके लिए काफी लाभकारी सिद्द होगा.

  • व्यापारियों के लिए मुनाफे के नए संकेत 
  • पर्सनालिटी में निखार आएगा
  • समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.
  • जीवनसाथी के साथ रिश्ते अधिक मजबूत होंगे. 

धनु राशि 

  • यह गोचर भौतिक सुख-साधनों को बढ़ाने वाला साबित होगा.
  • नया घर या गाड़ी खरीदने की यह इच्छा पूरी हो सकती है.
  • ऑफिस में सीनियर्स का पूरा साथ मिलेगा.
  • आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी. 

क्या है मालव्य राजयोग?

शुक्र कुंडली के केंद्र भाव (1, 4, 7 या 10वें भाव) में स्थित होकर जब मीन)या स्वराशि (वृषभ/तुला) में होते हैं, तब यह खास मालव्य राजयोग बनता है. यह योग व्यक्ति को लग्जरी गाड़ियां, जीवनसाथी और र धन-दौलत देता है. 

इस दौरान क्या करें?

  • शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का दान करें.
  • परफ्यूम या सुगंधित चीजों का इस्तेमाल करें.
  • लक्ष्मी जी की पूजा करें.
  • गुलाबी या सफेद रंग के कपड़े पहनें.
      

