Shardiya Navratri 2025 Totke: शारदीय नवरात्रि पर अपनाएं ये टोटके मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी

Shardiya Navratri 2025: हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व माता दुर्गा की उपासना और आराधना का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है.नौ दिनों तक चलने वाला यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ज्योतिष और तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भी बेहद प्रभावशाली समय होता है.मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान किए गए विशेष टोटके व्यक्ति के जीवन से कष्ट, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं.

By: Shivi Bajpai | Published: September 22, 2025 1:39:00 PM IST

maa durga ki aastha
maa durga ki aastha

Shardiya Navratri 2025 Totke: हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व सिर्फ पूजा-पाठ का समय नहीं होता, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने और जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का भी खास अवसर माना जाता है.इस दौरान किए गए छोटे-छोटे उपाय या टोटके जीवन में सुख-शांति, धन-समृद्धि और सफलता लाने वाले होते हैं.मान्यता है कि इन नौ दिनों में मां दुर्गा की उपासना करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है और घर-परिवार पर देवी की विशेष कृपा बनी रहती है. यही कारण है कि नवरात्रि में अपनाए गए टोटके सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं.

1. घर में सुख-शांति के लिए

नवरात्रि के पहले दिन घर में गंगाजल का छिड़काव करना और मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है. प्रतिदिन सुबह-शाम अगरबत्ती और कपूर से पूरे घर में धूप देने से नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं और वातावरण पवित्र रहता है.

2. धन-समृद्धि प्राप्त करने के लिए

धन की वृद्धि के लिए नवरात्रि में मां लक्ष्मी की आराधना विशेष फलदायी होती है.इसके लिए शाम के समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर मां लक्ष्मी के सामने अर्पित करें. साथ ही देवी मां को लाल चूनर और कमल का फूल अर्पित करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

3. वैवाहिक जीवन में सुख-सौहार्द के लिए

जिन दंपतियों के जीवन में तनाव रहता है, उन्हें नवरात्रि में प्रतिदिन माता पार्वती और भगवान शिव की एकसाथ पूजा करनी चाहिए. माता को श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी और लाल चुनरी चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है.

4. कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए

व्यापार या नौकरी में तरक्की पाने के लिए नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा को गुड़ और लाल फूल अर्पित करना उत्तम माना जाता है.इसके अलावा प्रतिदिन “या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता” मंत्र का जप करने से बाधाएं दूर होती हैं और सफलता के मार्ग खुलते हैं.

5. नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए

नवरात्रि की रातों में सरसों के तेल का दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाने से बुरी शक्तियां और नज़र दोष समाप्त हो जाते हैं. साथ ही घर में उन्नति और सुख-समृद्धि का वातावरण बनता है.

