Navratri Bhog for 9 days: नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा को कौन-सी चीजों का लगाना चाहिए भोग, जानें यहां
Navratri Bhog for 9 days: नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा को कौन-सी चीजों का लगाना चाहिए भोग, जानें यहां

Navratri Bhog for 9 days: शारदीय नवरात्रि की शुरूआत 22 सितंबर, सोमवार से हो रही है. ये त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है. मां दुर्गा की आराधना से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों को किस चीज का भोग लगाना चाहिए.

By: Shivi Bajpai | Published: September 21, 2025 8:08:21 AM IST

maa durga ki aradhana
maa durga ki aradhana

Shardiya Navratri 2025 Bhog: हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है. इस साल ये पावन पर्व 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है. नौ दिनों का ये पर्व शक्ति और आस्था का प्रतीक है. मां दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित ये त्योहार हिंदू धर्म के खास त्योहारों में से एक है. धार्मिक मान्यता के अनुसार मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. अगर आप मां दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के समय हर दिन देवी के अलग-अलग रूपों को अलग-अलग चीजों का भोग लगाने से आपको सुख-समृद्धि प्राप्त होती है. 

मां दुर्गा को भोग में लगाएं ये चीजें (Navratri 2025 Maa Durga Bhog for 9 days)

पहला दिन (मां शैलपुत्री) 

नवरात्रि की शुरुआत मां शैलपुत्री की आराधना से होती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी को सफेद रंग प्रिय है इसलिए इन्हें सफेद रंग की मिठाई, घी या दूध का भोग लगाना चाहिए.

दूसरा दिन (मां ब्रह्मचारिणी) 

नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है. इन्हें मिश्री या चीनी का भोग लगाना चाहिए. इससे भक्त की आयु लंबी होती है.

तीसरा दिन (मां चंद्रघंटा)

नवरात्र का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है. देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दूध से बनी चीजें- जैसे खीर या बर्फी का भोग लगाना चाहिए. ऐसा करने से आपके जीवन में दुखों का निवारण होता है.

चौथा दिन (मां कूष्मांडा)

नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है. इस दिन उन्हें मालपुआ का भोग लगाना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से तीव्र बुद्धि की प्राप्ति होती है.

पांचवां दिन (मां स्कंदमाता)

नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है. इस दिन देवी को केले का भोग लगाना चाहिए. इससे आपके जीवन में सुख-शांति बनी रहती है. 

छठा दिन (मां कात्यायनी)

नवरात्र का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है. ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी को शहद का भोग लगाने से मान-सम्मान की प्राप्ति होती है.

सातवां दिन (मां कालरात्रि)

नवरात्र का सातवां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है. इस दिन देवी के इस स्वरूप को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाने से सारे संकट मिट जाते हैं.

Navratri 2025: नवरात्रि में दिखें ये खास सपने, तो समझ लें मां दुर्गा की आप पर है कृपा!

आठवां दिन (मां महागौरी)

नवरात्र का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित है. इस दिन नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग मां को लगाने से सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

नौवां दिन (मां सिद्धिदात्री)

नवरात्रि के नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है. इस दिन देवी को हलवा-पूरी का भोग लगाना चाहिए. इससे आपको अपने कार्यों में सफलता मिलती है.

Shardiya Navratri 2025: 22 सितंबर से शुरु हो रहे हैं शारदीय नवरात्र, जानें पहले दिन जौ उगाने की विधि

