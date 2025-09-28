Navratri 2025: कन्या पूजन में भूलकर भी न खिलाएं ये 3 चीजें, आ सकती है संकट की घड़ी

Shardiya Navratri Kanya Pujan: नवरात्र की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन कराया जाता है. कन्या पूजन में हलवा, पूरी और काले चने मुख्य रूप से खिलाए जाते हैं. इन चीजों के अलावा कन्याओं को खीर, छोले, ताजे फल और मिठाई देना भी शुभ माना जाता है. कन्या पूजन कराते समय कभी भी तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, बासी भोजन और बाजार की चीजों की नहीं खिलाना चाहिए. ऐसा करने से माता रानी नाराज हो जाती हैं और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है
कन्या पूजन में किन चीजों को न खिलाएं?
कन्या पूजन का भोजन काफी स्वच्छ और सात्विक होना चाहिए, इसका मतलब है कि तामसिक चीजों को भोजन में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए. ऐसे में कन्या भोज में लहसुन, अंडा, प्याज, मांस का प्रयोग करना वर्जित होता है.
प्याज नहीं खिलाना चाहिए
कन्या पूजन में कभी भी प्याज नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि ये एक तामसिक भोजन है. ये आलस्य, क्रोध और तामसिक इच्छाओं को बढ़ावा देता है. इसलिए कभी भी कन्या भोज में सब्जी में प्याज को नहीं डालना चाहिए.
बासी भोजन न खिलाएं
कन्या पूजन में आपको बासी भोजन नहीं खिलाना चाहिए. क्योंकि ये सात्विक नहीं होता है. बासी भोजन ताजगी का प्रतीक नहीं होता है. ऐसा करने से बासी भोजन खिलाने से देवी रुष्ट हो जाती हैं और आपके पूरे परिवार पर संकट आ सकता है.
बाजार से लाया भोजन नहीं खिलाना चाहिए
कन्या पूजन में बाजार से लाया हुआ भोजन नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ये पर्व में घर का बना हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन ही माता रानी को प्रसन्न करता है और शुभ फल देता है, जबकि बाजार की चीजें या बासी व तामसिक भोजन माता रानी को रुष्ट कर सकता है.