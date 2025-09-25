Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में कन्या पूजन से होते हैं नवग्रह खुश! जानें क्या संबंध

Kanya Puja During Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और इस दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि के अंतिम दिनों में यानी अष्टमी और नवमी में कन्या पूजन किया जाता है. जिसमें छोटी-छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना कर भोजन कराया जाता है. कहा जाता है कि नवरात्रि में सही तरीके से कन्या पूजन करने से नवग्रहों खुश होते हैं, क्योंकि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन धार्मिक अनुष्ठान, सकारात्मक बदलाव, सुख- समृद्धि और यश को बुलाने का एक माध्यम होता है. तो चलिए जानते हैं यहां क्या हैं नवग्रहों से कन्या पूजन का संबंध
क्या हैं नवग्रहों से कन्या पूजन का संबंध
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन किए जाने वाले कन्या पूजन में न बनने वाले प्रसाद का संबंध हमारे ग्रहों से होता हैं और इसे तैयार करने से सुख- समृद्धि और यश की प्राप्ती होती है. तो चलिए जानते हैं किसी भोग का है किस ग्रह से संबंध
- नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान बनने वाली पूरी बुध ग्रह (Jupiter) का प्रतीक होती है.
- कन्या पूजन में लगाए जाने वाला भोग आटे का हलवा सूर्य ग्रह (Sun) का प्रतीक माना जाता है.
- काले चने, जो नवरात्रि के प्रसाद में सबसे जरूरी होते हैं, उसे शनि ग्रह (Saturn) का प्रतीक बताया गया है
- नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान जब जल से कन्याओं के पैर धोते हैं, तो इस प्रक्रिया को चंद्र ग्रह (Moon) से जोड़ा गया है
- नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान छोटी कन्याओं को मौली बांधने का संबंध, मंगल ग्रह (Mars) से जोड़ा गया है
- नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को दिए जाने वाले उपहार का संबंध राहु ग्रह (Rahu) से जोड़ा गया है
- नवरात्रि में कन्याओं को श्रृंगार देने की प्रक्रिया को बुध ग्रह (Mercury) का प्रतिनिधित्व बताया गया है.
- नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान कन्याओं पैसे भी दिए जाते हैं और इसका संबंध शुक्र ग्रह (venus) से बताया गया है.
- नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान कन्याओं के पैर छूने की प्रक्रिया केतु (Ketu) से जोड़ा गया है.
साल 2025 में शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन कब किया जाएगा? (Kanya Puja Kab Hai)
नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, इस दिन कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और भोजन कराया जाता है. साल 20245 में नवरात्रि की अष्टमी तिथि 30 सीतंबर और नवमी तिथि 1 अक्टूबर को पड़ रही है.
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.