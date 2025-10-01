शारदीय नवरात्रि में कैसे करें कलश विसर्जन? तारीख की कन्फ्यूजन को करें दूर, जानें मंत्र और शुभ मुहूर्त

Navratri Kalash Visharjan 2025: पूरे भारत में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है. भक्तजन माता को प्रसन्न करने के लिए भक्ति में डूबे हुए हैं. इस साल शारदीय नवरात्रि (Shardiya Navratri 2025) की शुरुआत सोमवार ( 22 सितंबर) से हुई. इस वर्ष के नवरात्रि की खास बात ये रही है कि ये 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की रही. बताया जा रहा है कि 27 साल बाद ऐया योग बना है. जिसकी वजह से इस बार की नवरात्रि बेहद खास हो गई है.

आज बुधवार (1 अक्टूबर) को शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है. इस दिन को बेहद शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है. क्योंकि इस दिन कन्या पूजन और हवन का आयोजन किया जाता है. नवरात्रि के अंत में कलश विसर्जन (Navratri Kalash Visharjan 2025) की भी परंपरा होती है. वहीं बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि कलश विसर्जन का सही समय क्या है.इसे करने की विधि क्या है? चलिए शारदीय नवरात्रि के कलश विसर्जन और इसके शुभ मुहूर्त और सही तरीके के बारे में विस्तार से जानते हैं.

बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है. कलश की स्थापना का विशेष महत्व होता है. इस के साथ भक्त नौ दिनों तक मां दुर्गा के लिए अखंड ज्योति भी जलाते हैं.कलश स्थापना को ‘घट स्थापना’ भी कहा जाता है. यह शुभ कार्य नवरात्रि के पहले दिन प्रातः शुभ मुहूर्त में किया जाता है. कलश स्थापना को देवी दुर्गा की पूजा का प्रारंभ माना जाता है, और यह संपूर्ण नौ दिनों की उपासना का आधार होता है.