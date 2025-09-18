Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन कैसे करें घटस्थापना, जानें पूरी विधि
Home > धर्म > Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन कैसे करें घटस्थापना, जानें पूरी विधि

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन कैसे करें घटस्थापना, जानें पूरी विधि

Shardiya Navrati kyu mnate hai: नवरात्रि का पर्व शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है.इसमें मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है. नवरात्रि की शुरुआत घटस्थापना या कलश स्थापना से होती है. इसे नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है, क्योंकि इसी के साथ देवी पूजन का शुभारंभ होता है.इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025, सोमवार से शुरू होगी.आइए जानते हैं घटस्थापना का सही तरीका और पूरी विधि.

By: Shivi Bajpai | Published: September 18, 2025 4:02:07 PM IST

kalash isthapana
kalash isthapana

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत 22 सितंबर, सोमवार से हो रही है और इस दिन घटस्थापना का विशेष महत्व है. सुबह स्नान कर घर की शुद्धि करने के बाद मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोएं और तांबे या पीतल के कलश में गंगाजल भरकर उसमें अक्षत, सुपारी और सिक्का डालें. कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर स्थापित करें. इसे जौ के पात्र के बीच रखें और मां दुर्गा का आह्वान करते हुए दीपक जलाकर पूजा करें. मान्यता है कि सही विधि से की गई घटस्थापना से घर में सुख-समृद्धि आती है और देवी मां की कृपा बनी रहती है.

घटस्थापना का महत्व

घटस्थापना का अर्थ है घर या पूजा स्थल पर कलश स्थापित कर मां दुर्गा को आमंत्रित करना. यह कलश शुभता, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि कलश स्थापना से मां दुर्गा घर-आंगन में विराजमान होकर भक्तों पर कृपा करती हैं.

घटस्थापना की सामग्री

  • मिट्टी का पात्र या चौकी
  • जौ या गेहूं के बीज
  • मिट्टी (बीज बोने के लिए)
  • तांबे या पीतल का कलश
  • गंगाजल
  • आम या अशोक के पत्ते
  • नारियल (लाल कपड़े से लिपटा हुआ)
  • अक्षत (चावल), सुपारी, सिक्का
  • फूल और लाल चुनरी

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की कब से हो रही है शुरूआत, जानें इस बार किस पर सवार होकर आएंगी माता रानी

घटस्थापना की विधि

  • स्थान शुद्ध करें: सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें और घर या पूजा स्थान को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें.
  • बीज बोना: मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं के बीज बोकर उस पर हल्की मिट्टी की परत डाल दें. इसे अंकुरित होने देना शुभ माना जाता है.
  • कलश तैयार करें: तांबे या पीतल के कलश में गंगाजल भरें. इसमें अक्षत, सुपारी और सिक्का डालें.
  • पत्ते और नारियल रखें: कलश के मुख पर आम के 5 पत्ते लगाएँ और ऊपर से लाल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल रखें.
  • कलश की स्थापना करें: इस कलश को जौ अंकुरित पात्र के बीच रखें.
  • पूजा करें: कलश के सामने दीपक जलाएँ, रोली-कुमकुम से तिलक करें और मां दुर्गा का आह्वान करें. दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है.
  • नवरात्रि व्रत संकल्प: घटस्थापना के साथ ही व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है.

Mahalaya Amavasya 2025: महालया अमावस्या क्या होती है? जानें इसका महत्व

Tags: kalash istahapananavratri ka pehla dinshardiya navratri 2025shardiya navratri full vidhiShardiya Navratri ka Mehtavshardiya navratri kyu mnate hai
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन कैसे करें घटस्थापना, जानें पूरी विधि

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन कैसे करें घटस्थापना, जानें पूरी विधि

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन कैसे करें घटस्थापना, जानें पूरी विधि
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन कैसे करें घटस्थापना, जानें पूरी विधि
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन कैसे करें घटस्थापना, जानें पूरी विधि
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन कैसे करें घटस्थापना, जानें पूरी विधि