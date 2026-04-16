Akshaya tritiya: अक्षय तृतीया से पहले मेहरबान होंगे शनिदेव, इनका बदलेगा भाग्य, जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर

वृषभ राशि

ज्योतिष के अनुसार, अक्षय तृतीया से ठीक पहले होने वाला शनि का नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के लिए खास मायने रखता है. 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा और उससे दो दिन पहले, यानी 17 अप्रैल को शनि देव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. इस दिन शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 17 मई तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. ज्योतिषविदों का मानना है कि यह बदलाव कुछ राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम और नए अवसर लेकर आ सकता है.