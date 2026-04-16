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Akshaya tritiya: अक्षय तृतीया से पहले मेहरबान होंगे शनिदेव, इनका बदलेगा भाग्य, जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर

Akshaya tritiya shani nakshatr: अक्षय तृतीया से पहले 17 अप्रैल को शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. इस बदलाव से वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या और धनु राशि के जातकों को करियर, धन और मान-सम्मान के क्षेत्र में लाभ मिलने के संकेत हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: April 16, 2026 11:11:06 AM IST

Akshaya tritiya: अक्षय तृतीया से पहले मेहरबान होंगे शनिदेव, इनका बदलेगा भाग्य, जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर


Akshaya tritiya shani nakshatr:  ज्योतिष के अनुसार, अक्षय तृतीया से ठीक पहले होने वाला शनि का नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के लिए खास मायने रखता है. 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा और उससे दो दिन पहले, यानी 17 अप्रैल को शनि देव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. इस दिन शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 17 मई तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. ज्योतिषविदों का मानना है कि यह बदलाव कुछ राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम और नए अवसर लेकर आ सकता है.

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वृषभ राशि

शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि के लिए अच्छे संकेत लेकर आ सकता है. करियर में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है और आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने के योग बन रहे हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय संतुलन और सफलता का संकेत दे रहा है. साझेदारी के कामों में लाभ मिल सकता है और नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है. रिश्तों में सुधार होगा और आप किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं.

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सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह समय भाग्य का साथ लेकर आ सकता है. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. नौकरी और व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे और समाज में मान-सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है.

कन्या राशि

कन्या राशि के लिए शनि का यह परिवर्तन राहत भरा साबित हो सकता है. मानसिक तनाव में कमी आएगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में आगे बढ़ने का मौका लेकर आ सकता है. प्रमोशन या नई नौकरी के योग बन रहे हैं. इसके अलावा यात्रा से भी लाभ मिलने की संभावना है.

शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनिदेव की कृपा पाने के लिए कुछ उपाय बेहद लाभकारी माने जाते हैं.
  • सरसों के तेल का दीपक जलाएं
  • काले तिल और तेल का दान करें
  • हनुमान जी की पूजा करें
  • शनिदेव के मंत्रों का जाप करें
  • कौओं को भोजन कराएं
  • अपने कर्मों को सही दिशा में रखें

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Tags: Akshaya Tritiyashani nakshatr
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