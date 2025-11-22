Home > धर्म > Shani Margi 2025: शनि जल्द होंगे मार्गी, इन राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जान लें उपाय

Shani Margi 2025: शनि जल्द होंगे मार्गी, इन राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जान लें उपाय

Shani Margi 2025: शनि देव जल्द ही अपनी चाल में परिवर्तन करने वाले हैं. शनि व्रकी से मार्गी होंगे. शनि की चाल में परिवर्तन कई राशियों के लिए मुसीबत बन सकता है. जानते हैं वो कौन-सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की जरूरत है.

By: Tavishi Kalra | Published: November 22, 2025 10:30:57 AM IST

Shani Margi 2025: शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित है. शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है. इसीलिए न्याय के देवता लोगों को उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं. शनि देव अच्छा कर्म करने वालों को शुभ फल देते हैं, वहीं बुरे विचार, गलत कार्य, लालच करने वालों को दंड देते हैं.

शनि ग्रह इस समय मीन राशि में विराजमान हैं. शनि का गोचर साल 2025 में 29 मार्च को कुंभ राशि से मीन राशि में हुआ. शनि ग्रह 13 जुलाई से मीन राशि में व्रकी या उल्टी चाल चल रहे हैं. शनि की यह चाल 138 दिनों के लिए है. आने वाली 28 नवंबर को शनि की चाल में परिवर्तन होगा. शनि देव वक्री से मार्गी हो जाएंगे. शनि की मार्गी चाल से कई राशियों की किस्मत चमक सकती है, जिन लोगों के जीवन में कठिन समय और मुश्किलों का दौर चल रहा था उसका अंत होगा. साथ ही बहुत सी राशियों को सावधान रहने की भी जरूरत है.

कब होंगे शनि मार्गी?

शनि ग्रह आने वाली 28 नवंबर, 2025 शुक्रवार के दिन मीन राशि में व्रकी से मार्गी हो जाएंगे. पंचांग के अनुसार इस दिन सुबह 9.20 मिनट पर शनि पुन: मार्गी होंगे. 

28 नवंबर, 2025 शुक्रवार के दिन इस दिन को बहुत विशेष माना जाता है. इस दिन दुर्लभ संयोग बन रहे हैं.

इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:50 मिनट से लेकर दोपहर 12:09 तक रहेगा.

इस दिन भद्रा का समया सुबह 06:54  से दोपहर 12:28 मिनट तक रहेगा.

वहीं इस दौरान पंचक का भी साया रहेगा. नवंबर माह में पंचक की शुरुआत 27 नवंबर से हो रही है जो 1 दिसंबर तक चलेंगे. यानि 28 नवंबर के दिन पंचक का साया रहेगा.

ज्योतिषविद्वानों का मानना है कि 28 नवंबर, 2025 शुक्रवार के दिन बेहद सावधानी बरतें. इस दिन कई दुर्लभ संयोग वाला है और अशुभ मुहूर्त भी हैं इसलिए इस दिन हर काम को सोच समझ कर करें.

शनि की साढ़ेसाती

मेष, कुंभ और मीन राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. इस दौरान इन राशि वालों को इस दिन बेहद सावधान रहना होगा. इस दिन जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई कदम ना उठाएं. अपनी आर्थिक स्थिति को हानि ना पहुंचने दें. हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखें और वाहन आदि चलाते समय सावधानी विशेष रूप से बरतें. इस दिन उधार ना लें और ना दें. अपने पैसे को संभाल कर रखें, मेहनत करें और फल की चिंता ना करें.

शनि की ढैय्या

शनि की ढैय्या इस समय सिंह और धनु राशि के लोगों पर चल रही है.  शनि के मार्गी होने से इन दोनों राशि वालों को अपनी परिवार का ख्याल रखना होगा. अपनी वाणी को मधुर रखें, रिश्तों को बिगाड़े नहीं बनाने का सोचें. किसी भी प्रकार के विवाद से अपने आप को दूर रखें.

करियर और बिजनेस में अपने कदम सावधानी से उठाएं. अपना बजट बनाकर चलें, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इस महीने अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें.

इस दिन के उपाय

  • जिन लोगों पर शनि की साढ़ेसाती और शनि की ढैय्या चल रही है वह लोग शनि मंदिर जाकर शनि देव की मूर्ति पर तेल अर्पित करें.
  • शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें. साथ ही शनि देव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
  • इस दिन जरूरतमंदों की सेवा करें. उन्हें सर्दियों के कपड़े दान में दें. साथ ही कंबल का दान भी करें.
  • शनि मार्गी के दिन काले कुत्ते या किसी भी कुत्ते की सेवा करें.

Sikh Baby Names: गुरु ग्रंथ साहिब से प्रेरित होकर रखें अपने बच्चों के यह ट्रेंडिंग नाम

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

