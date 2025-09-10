Home > Astrology > September Sun Transit 2025 : प्रयासों में लानी होगी तेजी, तुला राशि के लोगों को विदेश से जुड़े कार्यों में मिलेगी सफलता

September Sun Transit 2025 : प्रयासों में लानी होगी तेजी, तुला राशि के लोगों को विदेश से जुड़े कार्यों में मिलेगी सफलता

September Sun Transit  2025 : 17 सितम्बर को सूर्य अपनी राशि सिंह को छोड़ कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस परिवर्तन से तुला राशि वालों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। विदेश यात्रा या विदेश में करियर बनाने की कोशिश कर रहे, तो सफलता मिलने की संभावना है। युवाओं के लिए यह समय नौकरी और शिक्षा से जुड़े अवसर लेकर आएगा।

Published: September 10, 2025 15:06:30 IST

September Sun Transit 2025 17 September
September Sun Transit 2025 17 September

September Sun Transit  2025 : सूर्य देव अपनी राशि सिंह को छोड़कर 17 सितम्बर को कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। विदेश यात्रा या विदेश में करियर बनाने की कोशिश कर रहे, लोगों को सफलता मिलने की संभावना है। युवाओं के लिए यह समय नौकरी और शिक्षा से जुड़े अवसर लेकर आएगा, इसलिए सभी दस्तावेज पूरे रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, अतः लापरवाही से बचते हुए दिनचर्या और चिकित्सा का पालन करना आवश्यक होगा। परिवार और पिता से जुड़े संबंधों में धैर्य व समझदारी दिखाने की आवश्यकता होगी। आर्थिक मामलों में खर्च अधिक रहेगा, इसलिए संतुलन बनाए रखना ही आपके लिए शुभ होगा। आइए जानते हैं Pandit Shashishekhar Tripathi  द्वारा बताई गई  कुछ महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से जानेगें।

बड़े लोगों से मार्गदर्शन, लेना होगा लाभकारी

तुला राशि वालों को आने वाली 17 तारीख से विदेश यात्रा या विदेश जाने का अवसर मिल सकता है और यदि आप लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत हैं तो सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। युवाओं के लिए भी यह समय विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी के लिए बाहर जाने वाले सभी दस्तावेज पूरे रखें ताकि किसी प्रकार की बाधा न आए। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ सकती है जिससे परिवार के लिए समय निकालना कठिन हो सकता है। पैतृक व्यापार में बड़े भाई या फिर बड़े भाई के तुल्य व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेना लाभकारी सिद्ध होगा। 

दवाओं का नियमित करें सेवन

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा। स्टोन से पीड़ित व्यक्तियों को दर्द की समस्या हो सकती है और मानसिक तनाव, थकान या अनिद्रा जैसी परेशानियाँ भी सामने आ सकती हैं। ऐसे में लापरवाही बिल्कुल न करें और दवाओं का नियमित सेवन करें। परिवार को समय देने का प्रयास करें या उन्हें कहीं बाहर घूमने-फिरने ले जाएं, लेकिन यात्रा के दौरान पूरी सावधानी बरतें। 

मनमुटाव को शीघ्र सुलझाने का करें प्रयास

आर्थिक दृष्टि से इस समय खर्चों में वृद्धि होने की आशंका है। बजट संतुलित रखना आवश्यक होगा। विरोधियों से सतर्क रहें और केवल विश्वसनीय लोगों को ही उधार दें, अन्यथा हानि की आशंका रहेगी। पारिवारिक जीवन में पिता के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। आपको संयम और धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि सूर्य को पिता का कारक माना गया है। मित्रों के साथ यदि किसी प्रकार का मनमुटाव हो तो उसे शीघ्र सुलझाना बेहतर रहेगा। सितंबर माह के अंत तक आपको संतान की पढ़ाई पर खर्च करना पड़ सकता है।

