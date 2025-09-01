Home > धर्म > Scorpio September Monthly Rashifal: सितंबर माह में होगा आकस्मिक धन लाभ, रिश्तों में तालमेल और स्वास्थ्य में सुधार, जाने पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल

September Monthly Scorpio Rashifal : वृश्चिक राशि को इस माह आकस्मिक धन लाभ होने की संभावनाएं हो रही है, युवाओं की बात करें, तो उन्हें इस समय दूसरों के साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता है। दूसरी ओर शादीशुदा लोगों को  जीवनसाथी के साथ समय बिताना अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आईए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashi Shekhar Tripathi) द्वारा बतााया गया वृश्चिक राशिफल

Published: September 1, 2025 12:52:00 IST

Scorpio Rashifal September : इस माह आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बनी हुई है, यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो उन्हें रिमाइंड करा दें। निराशा से खुद को दूर रखना है और पल-पल आपको प्रयास करना है। विलासिता से बचकर रहें, क्योंकि यह आपकी जेब को ढीली कर सकता है। युवाओं की बात करें, तो उन्हें इस समय दूसरों के साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता है। तो वहीं दूसरी ओर शादीशुदा लोगों को  जीवनसाथी के साथ समय बिताना अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। दिनचर्या को ठीक कर आप रोग मुक्त हो सकते हैं। तो आईए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashi Shekhar Tripathi) द्वारा बतााया गया वृश्चिक राशिफल 

वृश्चिक राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल

वृश्चिक राशि- वालों को इस माह दूसरों के बहकावे में नहीं आना है, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए स्वयं के निर्णय पर भरोसा रखें। शेयर मार्केट से भी धन लाभ की प्रबल सम्भावना है। पिछले दिनों जो पैसा कमाया है, उसे विलासिता पर खर्च करने की लालसा रहेगी। पिछले चल रहें प्रयासों को लेकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परिणाम जल्दी प्राप्त होंगे। जो सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं या फिर सरकार के सहयोग से रोजगार चलाते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। 18 तारीख तक कामों में अड़चनें दूर हो जाएगी। मीडिया व फिल्म से जुड़े लोगों के लिए समय लाभदायक है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। व्यापारी डील पक्की करने के लिए ज्यादा समय न लगाएं, अधिक सोच-विचार करने से हानि हो सकती है। खुदरा व्यापारियों को इस माह बड़े स्टॉक उठा लेने चाहिए, क्योंकि 10 तारीख तक स्थिति आपके अधिक फेवर में है। व्यापार को बढ़ाने में टेक्नोलॉजी का सहारा लेना वर्तमान में फायदेमंद साबित हो सकता है। युवाओं को करियर से संबंधित शुभ सूचना प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी की तलाश में है, तो प्रयास जारी रखें, ग्रहों का कंबीनेशन इसमें सफलता दिला सकता है। 

वृश्चिक राशि वालों सकी लव लाइफ कैसी रहेगी

प्रेम संबंध में अनावश्यक शंका रिश्तों में खटास पैदा कर सकती है। अपनों के साथ तालमेल बिगड़ने की आशंका है। यदि आप किसी का रेफरेंस ढूंढ रहे हैं, तो किसी बड़े पद में बैठे व्यक्ति के सानिध्य में जाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई की ओर विद्यार्थियों का काफी मन लगेगा इस समय जो भी याद करेंगे, वह आसानी से याद हो जाएगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ प्रसन्नता पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। इस माह परिश्रम और प्रयासों से लाभ प्राप्त होगा। परिवार का सहयोग आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। संतान इस समय आपकी परेशानी का कारण हो सकती है, ऐसे में उनके स्वभाव को समझने का प्रयास करें। संपत्ति को लेकर भी कुछ कहासुनी की आशंका है, सारी बातें बड़े-बुजुर्गों को बीच में रखकर शांत भाव से सुलझाने का प्रयास करना ही उत्तम होगा। जीवनसाथी एक दूसरे को समय दें, घूमने-फिरने और साथ में अपने दिल की बात साझा करें। इस नवरात्रि देवी को धूमधाम के साथ स्वागत करना है। हेल्थ को लेकर इस माह कोई भी बड़ी चिंता नहीं दिख रही है। यूरिन इन्फेक्शन और पेट के रोगियों को अलर्ट रहना चाहिए। जिन लोगों का वर्तमान में वजन बढ़ रहा है, वह इसे कम करने का प्रयास करें, लिवर फैटी स्टेज में जाना वर्तमान की समस्या हो सकती है। उपाय के तौर पर नियमित योग, जिम, मॉर्निंग वॉक और बिगड़े खान-पान में संयम रखना होगा। 

