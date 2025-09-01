Home > धर्म > Libra September Monthly Rashifal : मेहनत से मिलेगी तरक्की, खुलेंगे सफलता के मार्ग! जाने पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल

Libra September Rashifal: तुला राशि का आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ेगा और जटिल कार्यों को सरलता से कर पाने में सक्षम रहेंगे। आइए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashi Shekhar Tripathi) द्वारा बताया गया मासिक तुला राशिफल

Published By: chhaya sharma
Published: September 1, 2025 13:09:02 IST

Libra Monthly Rashifal: इस माह जहां एक ओर आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ेगा तो वहीं दूसरी ओर जटिल कार्यों को सरलता से कर पाने में सक्षम रहेंगे। तुला राशि वालों को प्रमोशन पाने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। किसी भी कार्य को कल के लिए टालें नहीं क्योंकि विलंब की स्थिति में हाथ आया उपहार छिन सकता है। व्यापार में बेहतर उन्नति पाने के लिए देवी मंदिर में झंडे का अर्पण करें, जैसे-जैसे पताका मंदिर में लहराएगा वैसे-वैसे आपके व्यापार में उन्नति के नए-नए मार्ग बनते नजर आएंगे। दांपत्य जीवन में तालमेल बनाकर चलना है, तो वहीं दूसरी ओर आंखों से संबंधित रोगों को लेकर लापरवाही परेशानी में डाल सकती है। आइए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashi Shekhar Tripathi) द्वारा बताया गया मासिक तुला राशिफल

नौकरी वालों के लिए  सितंबर का महिना

तुला राशि वाले ऑफिस में सहकर्मियों से तालमेल बनाकर चलें, क्योंकि महिला सहकर्मियों का सपोर्ट चाहिए।  कर्म के प्रति निष्ठावान रहते हुए सारा फोकस कार्यों पर लगाना है, वर्तमान समय में की गई मेहनत भविष्य में अच्छे परिणाम लेकर आएंगी। परिश्रम के बल पर अच्छी सफलता पाने का समय है, ऐसे में मेहनत से पीछे न हटें। 15 तारीख तक आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है ऐसे में हर संभव प्रयास इस समय कर लेने चाहिए। व्यापार करने वालों के लिए आय के स्रोत बने रहेंगे। पार्टनरशिप के व्यापार में बड़े मुनाफे हाथ लगेंगे। यदि आपका व्यापार सरकारी क्षेत्र से जुड़ा है, तो माह का तीसरा सप्ताह विशेषकर लाभदायक होगा। व्यापारियों को ईर्ष्यालु लोगों से सचेत रहना चाहिए, नहीं तो वह व्यापार में बाधा उत्पन्न करने की योजना बना सकते हैं। उन्नति पानी के लिए इस नवरात्रि किसी मंदिर में झंडा दान करें। महिलाओं से जुड़े जितने भी प्रोडक्ट है, उस व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी। युवा वर्ग को वाद-विवाद के कारण दंड या जुर्माना भरना पड़ सकता है, यह स्थिति महीने की अंत में प्रबल हो सकती है। प्रेमी युगल के बीच किसी बात को लेकर एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है। ज्ञान में वृद्धि करने पर फोकस करें।

विद्यार्थी के लिए सितंबर का महिना

विद्यार्थी को पढ़ाई से संबंधित परेशानियां हो रही हैं, तो माह के मध्य से इस ओर स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। विषयों का कई बार रिवीजन करना विद्यार्थियों को लिए अच्छा रहेगा, वरिष्ठों की कहीं बातों को मानना होगा। विवाह में जल्दबाजी न करें। क्रोध की स्थिति में सारा गुस्सा पार्टनर पर न उतारें। परिवार में अनबन या मतभेदों को बहुत सहजता के साथ सुलझा लेने में सफल रहेंगे, तो वहीं मतभेद को मनभेद में परिवर्तित न होने दें। संतान के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी, उन्हें इंफेक्शन से बचाकर रखें। धार्मिक यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। देवी दर्शन के लिए जाना उपयुक्त रहेगा। यदि इस माह आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है, क्योंकि गणपति बप्पा का आशीर्वाद मिलेगा, तो वहीं पितर और अंत में देवी का आशीर्वाद आपके परिवार को सभी दुखों से दूर रखेगा। स्वास्थ्य को लेकर तुला राशि वाले सजग रहें खासकर पेट में इंफेक्शन होने की आशंका है। महिलाएं हार्मोंस संबंधित दिक्कतों को लेकर सजग रहें, तो वहीं गर्भवती महिलाओं को भी सजग रहने की सलाह है। वाहन की तेज गति आपको गंभीर चोट देगी। आंखों से संबंधित दिक्कत चल रही है या फिर जो लोग नजर का चश्मा लगाते हैं उन्हें एक बार आवश्यक जांच कर लेनी चाहिए। 

