Home > धर्म > मेष मासिक राशिफल सितंबर 2025: पार्टनरशिप व्यापार में जबरदस्त रफ्तार, विवाह मामलों में समझदारी जरूरी

मेष मासिक राशिफल सितंबर 2025: पार्टनरशिप व्यापार में जबरदस्त रफ्तार, विवाह मामलों में समझदारी जरूरी

Aries September Monthly Plan :इस महीने पितरों को भोजन कराने से इस माह घर में सुख-शांति आएंगी। वाहन की तेज गति भारी नुकसान करा सकती है, तो आइए जानते हैं क्या है इस माह का प्लान, कौन सी बातों का रखना होगा ध्यान और किन आयामों में होगा सुख का अनुभव।

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 31, 2025 20:34:00 IST

Aries September Monthly Plan :  इस माह मेष राशि वालों को कर्मठ रहना है, यदि कार्यभार बढ़े या फिर विलंब हो तो इसको लेकर परेशान न हो। इस माह ग्रहों की चाल आपको अधिक मेहनत कराने के फिराक में है। मन आध्यात्मिक चिन्तन-मनन की तरफ आकर्षित रहेगा, गणपति बप्पा को नियमित दूर्वा चढ़ाएं इससे मानसिक शांति मिलेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। निवेश संबंधित मामलों में धैर्य रखना होगा। 

नौकरी में होंगे बदलाव 

नौकरी से संबंधित पिछले माह जो भी बाधाएं आ रही थी, वह पूरी होगी, मगर मेहनत भी अधिक करनी पड़ सकती है। सरकारी नौकरी करने वालों की उन्नति के द्वार खुलते नजर आ रहें हैं। व्यापार में आमदनी बढ़ेगी और आय के नए रास्ते खुलेंगे। सितंबर माह के अंतिम दौर में व्यापार को लेकर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पार्टनरशिप में चल रहा व्यापार तेजी से दौड़ता हुआ नजर आएगा। लीगल संबंधित मामलों में व्यापारियों को खासकर अलर्ट रहने की सलाह है इसलिए 16 तारीख तक इस बात का ध्यान रखें।

युवाओं को मिलेगी सफलता 

युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है, जिसमें आपका भाग्य भी साथ देगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई अच्छी चलेगी। गुरुजन व पिता के सानिध्य में रहना चाहिए, पढ़ाई हो या फिर नौकरी सभी आयामों में सलाह लेकर ही आगे बढ़े। आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि पुराने सभी विषयों को दोहराना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहें अति आत्मविश्वास की स्थिति में धोखा खा सकते हैं। प्रेम संबंध में चल रहे लोग जितना एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे उतना अपने रिश्ते को मजबूत कर पाएंगे।

विवाह का मामला जल्दी सुलझेगा 

विवाह संबंधित मामलों को लेकर इस माह जल्दबाजी न दिखाएं और परिवारजनों से बात करने से पहले एक दूसरे को परख लेना ही सही होगा। पितरों का मान सम्मान करना इस माह मेष राशि वालों  के घर की उन्नति के लिए अच्छा साबित होगा। यदि संभव हो तो उनके नाम पर किसी ब्राह्मण या गरीब परिवार को पूरे पितृपक्ष भोजन कराएं। लम्बे समय से रिश्तों में चली आ रही खटास अब मिठास में परिवर्तित होगी। जीवनसाथी के साथ सौम्य व्यवहार रखते हुए, सरल बोलने का प्रयास करें। घर में बड़े सदस्यों से धन प्राप्त हो सकता है। माह के मध्य में किन्हीं कारणों के चलते सदस्यों के बीच भरोसे की कमी होगी है, ऐसे में गलतफहमियां और विवाद दूर रहें। कुल में किसी नन्हे मेहमान के आने की शुभ सूचना मिलने की संभावना है। सेहत के लिहाज से  इस माह आपको दांतों की केयर पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा।

स्वास्थ्य का रखें ख्याल

स्वास्थ्य में सिर दर्द आंखों में समस्या को लेकर अलर्ट रहें। माह के मध्य तक हल्का भोजन करें खासकर पित जनित समस्याओं को लेकर अलर्ट रहें- जैसे अपच, पेट दर्द आदि समस्याएं हो सकती हैं। वाहन बहुत संभाल कर चलाने की सलाह है, इस समय ग्रहण की स्थिति आपको गंभीर चोट पहुंचा सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को अपने खान-पान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, तो वहीं दूसरी ओर अन्य महिलाएं हार्मोनल समस्याओं से बचने के लिए योग और घरेलू उपचार करें। 

Tags: aries horoscope 1-31 September 2025aries monthly horoscope
