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Swapna shastra: क्या कहते हैं आपके सपने? शादी से लेकर आग तक, हर सपना देता है खास संकेत

Swapna shastra: सपने केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि कई बार ये भविष्य के संकेत भी देते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कुछ सपने शुभ होते हैं जो जीवन में खुशियां, सफलता और समृद्धि का इशारा करते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: April 16, 2026 11:53:41 AM IST

Swapna shastra: क्या कहते हैं आपके सपने? शादी से लेकर आग तक, हर सपना देता है खास संकेत


Swapna shastra: हर व्यक्ति सपने देखता है, लेकिन ये सिर्फ कल्पना नहीं होते, बल्कि कई बार भविष्य के संकेत भी अपने भीतर छिपाए होते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कुछ सपने शुभ माने जाते हैं जो जीवन में खुशियां और सफलता का संकेत देते हैं, वहीं कुछ सपने आने वाली परेशानियों के प्रति आगाह करते हैं. ऐसे में जरूरी है कि हम अपने सपनों के अर्थ को समझें, ताकि समय रहते सतर्क होकर सही फैसले ले सकें.

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सपने में अपनी शादी देखना

अगर आप खुद को सपने में शादी करते हुए देखते हैं, तो इसे आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता. यह किसी परेशानी या बड़ी चुनौती के आने का संकेत हो सकता है. ऐसे समय में आपको सतर्क रहने और अपने निर्णय सोच-समझकर लेने की जरूरत होती है.

सपने में मौत देखना

सपने में किसी की मौत देखना सुनने में भले ही डरावना लगे, लेकिन स्वप्न शास्त्र में इसे शुभ संकेत माना गया है. इसका अर्थ होता है कि जीवन में चल रही परेशानियां या बीमारी दूर हो सकती है और एक नई शुरुआत होने वाली है.

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सपने में भगवान के दर्शन

अगर सपने में आपको भगवान के दर्शन होते हैं, तो यह बेहद शुभ माना जाता है. यह संकेत देता है कि आपके जीवन में जल्द ही कोई बड़ी खुशी, सफलता या सकारात्मक बदलाव आने वाला है.

सपने में खुद को रोते देखना

अगर आप खुद को सपने में रोते हुए देखते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. यह भी एक अच्छा संकेत है, जो बताता है कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं और तनाव दूर हो सकता है. सपने में सफेद गाय देखना बहुत ही शुभ माना जाता है. इसे मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, जिससे जीवन में धन, सुख और समृद्धि बढ़ने के योग बनते हैं.

पानी में डूबने का सपना

अगर आप खुद को पानी में डूबते हुए देखते हैं, तो यह एक चेतावनी हो सकती है. यह आर्थिक समस्याओं, कर्ज या भावनात्मक असंतुलन का संकेत देता है. ऐसे में आपको अपने खर्च और भावनाओं दोनों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. सपने में घर में आग लगती देखना घरेलू विवाद या तनाव का संकेत हो सकता है. लेकिन अगर आप उस आग को बुझा देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी समस्याओं या विरोधियों पर विजय पा सकते हैं.

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Tags: sapno ka matlabSwapna Shastra
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