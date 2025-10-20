Diwali 2025:जानिए दिवाली में कितने दीये जलाना शुभ होता है और क्या है दीपावली का सही अर्थ ?

Diwali 2025: दिवाली आते ही घर-घर में दीये जलाए जाते हैं. मिठाइयां बांटी जाती हैं और हर तरफ खुशियां छा जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ पटाखों और रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि कई हिंदू पौराणिक कथाओं और परंपराओं से भी जुड़ा है? आइए आपको ऐसे ही कुछ सवालों और उनके जवाबों से रूबरू कराते हैं.
प्रश्न 1: हिंदू पौराणिक कथाओं में दिवाली का क्या अर्थ है—प्रकाश की किस पर विजय?
विकल्प:
1. अंधकार पर
2. बुराई पर
3. अज्ञान पर
4. तीनों पर
सही उत्तर: 4. तीनों पर
दिवाली का सही अर्थ है बुराई पर धर्म की, अंधकार पर प्रकाश की और अज्ञान पर ज्ञान की विजय. हिंदू पौराणिक कथाओं में, यह त्योहार आत्मा के प्रकाश के जागरण का प्रतीक है, जैसे रावण पर राम की विजय.
प्रश्न 2: दिवाली का नाम किस संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है “दीपों की पंक्ति”?
विकल्प:
1. रामावली
2. दीपावली
3. लक्ष्मीवाली
4. रंगोली
सही उत्तर: 2. दीपावली
‘दीपावली’ संस्कृत शब्दों “दीप” (प्रकाश) और “आवली” (पंक्ति) से मिलकर बना है. यह नाम घरों के बाहर दीप जलाने की सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ा है.
प्रश्न 3: जैन धर्म में दिवाली क्यों मनाई जाती है? किस महापुरुष के निर्वाण के उपलक्ष्य में?
विकल्प:
1. भगवान राम
2. महावीर स्वामी
3. भगवान कृष्ण
4. देवी दुर्गा
सही उत्तर: 2. महावीर स्वामी
जैन मान्यता के अनुसार, दिवाली तीर्थंकर महावीर के निर्वाण या मोक्ष के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जो 527 ईसा पूर्व में हुआ था. 18 राजाओं ने दीप जलाकर इस परंपरा की शुरुआत की, जो आज भी जारी है.
प्रश्न 4: सिख धर्म में दिवाली का किस ऐतिहासिक घटना से विशेष संबंध है?
विकल्प:
1. निर्माण
2. उद्घाटन
3. मुक्ति
4. विजय
सही उत्तर: 3. मुक्ति
सिख समुदाय के लिए, दिवाली गुरु हरगोबिंद जी की रिहाई का उत्सव है, जब उन्होंने मुगलों की जेल से 52 राजकुमारों को मुक्त कराया था. अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दीप जलाकर इस उत्सव की याद की जाती है.
प्रश्न 5: हिंदू चंद्र कैलेंडर के किस महीने में दिवाली मनाई जाती है?
विकल्प:
1. आश्विन
2. कार्तिक
3. चैत्र
4. माघ
सही उत्तर: 2. कार्तिक
दिवाली कार्तिक माह की अमावस्या को पड़ती है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सितंबर-अक्टूबर या अक्टूबर-नवंबर में पड़ती है. यह अमावस्या की रात होती है, जब अंधकार को दूर करने के लिए दीप जलाए जाते हैं.
प्रश्न 6: दिवाली के पाँच दिनों में से पहले दिन का क्या नाम है, जब सोना-चाँदी खरीदना शुभ माना जाता है?
विकल्प:
1. भाई दूज
2. धनतेरस
3. गोवर्धन पूजा
4. नरक चतुर्दशी
सही उत्तर: 2. धनतेरस
धन्वंतरि त्रयोदशी को दिवाली की शुरुआत माना जाता है. धन के देवता धन्वंतरि की पूजा की जाती है. लोग बर्तन, सोना या चाँदी खरीदते हैं क्योंकि इससे समृद्धि आती है.
प्रश्न 7: दिवाली की मुख्य रात को किस देवी की पूजा की जाती है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक हैं?
विकल्प:
1. दुर्गा
2. सरस्वती
3. लक्ष्मी
4. पार्वती
सही उत्तर: 3. लक्ष्मी
दिवाली की मुख्य रात को लक्ष्मी की पूजा की जाती है. इस दिन घर की सफाई की जाती है और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने और धन-समृद्धि प्रदान करने के लिए दीपक जलाए जाते हैं. गणेश जी की भी पूजा की जाती है.
प्रश्न 8: दिवाली पर घर के बाहर रंगोली क्यों बनाई जाती है? इसका क्या महत्व है?
विकल्प:
1. सजावट के लिए
2. देवताओं के स्वागत के लिए
3. बुरे सपनों से बचने के लिए
4. तीनों के लिए
सही उत्तर: 2. देवताओं के स्वागत के लिए
रंगोली रंगीन पाउडर या फूलों से बनी एक डिज़ाइन होती है जिसे घर के प्रवेश द्वार पर बनाया जाता है. यह लक्ष्मी और अन्य देवताओं को आमंत्रित करती है और सकारात्मक ऊर्जा लाती है.
प्रश्न 9: दिवाली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा क्यों और किसकी स्मृति में की जाती है?
विकल्प:
1. राम
2. कृष्ण
3. शिव
4. विष्णु
सही उत्तर: 2. कृष्ण
गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के उस कारनामे की याद में की जाती है जब उन्होंने इंद्र के तूफान से गोकुलवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था. यह प्रकृति और संरक्षण का संदेश देता है.
प्रश्न 10: दिवाली पर पारंपरिक रूप से कितने दीपक जलाए जाते हैं?
विकल्प:
1. 5
2. 13
3. 21
4. 108
सही उत्तर: 2. 13
हिंदू परंपरा में, 13 दीपक जलाना शुभ माना जाता है और इससे बुराई और नकारात्मकता दूर होती है. 13 अंक को भाग्यशाली माना जाता है और यह राम के 14 साल के वनवास से भी जुड़ा है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.