प्रेमानंद महाराज का सालों पुराना वीडियो आया सामने, करते दिखे कुछ ऐसा, जिसे देख लोग हुए हैरान

Premanand Maharaj Unseen Video Viral: आज प्रेमानंद महाराज को कौन नहीं जानता! बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर कोई उनके प्रवचनों को सुनकर अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता है। आज उनके प्रति लोगों का श्रद्धा भाव इतना बढ़ गया है कि धर्म या जाति कोई भी हो, अधिकांश लोग उनके नाम को सम्मान और भक्ति के साथ लेते हैं। हिंदू हों या मुस्लिम, भारतीय हों या विदेशी, हर कोई प्रेमानंद महाराज के दर्शन का बेसब्री से इंतजार करता है। प्रेमानंद महाराज अक्सर देर रात वृंदावन की सड़कों पर जाकर लोगों को दर्शन देते हैं। इसके अलावा कई श्रद्धालु उनके आश्रम जाकर अपनी उलझनें और समस्याओं को उनसे बताते हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके वीडियो लगातार वायरल होते रहते हैं, जिससे उनकी शिक्षाएं और भक्ति का संदेश और भी अधिक लोगों तक पहुंचता है।

घर-घर भिक्षा मांगते दिखे प्रेमानंद महाराज

हाल ही में प्रेमानंद महाराज का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि महाराज पीले रंग का चोला ओढ़कर दिन की तेज धूप में घर-घर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं। इसके बावजूद वे अपने खाने-पीने का भी स्वयं इंतजाम करते दिख रहे हैं।सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेहद तेजी से फैल रहा है और इसे देखने के बाद लोग काफी इमोशनल हो गए हैं। महाराज की साधुता और लगन को देखकर श्रद्धालुओं के दिलों में उनकी भक्ति और सम्मान और भी बढ़ गया है।

प्रेमानंद महाराज का वीडियो देखकर लोग भावुक हुए

सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज का यह वीडियो देखने के बाद लोग गहराई से इमोशनल हो गए हैं। एक यूजर ने लिखा, “ऐसे स्थिति में भी आपने खुद को संभाला और अपने खाने-पीने का इंतजाम किया। इंसान चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकता।”

दूसरे यूजर ने टिप्पणी की, “पहले भगवान खुद ही लोगों के घर-घर आते थे और लोग उन्हें पहचान नहीं पाते थे।”

तीसरे यूजर ने लिखा, “इस वीडियो को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। पहले किस तरह जिंदगी गुजारनी पड़ती थी, अब लोग आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं।”

वीडियो ने महाराज की साधुता और लगन को सामने लाते हुए लोगों के दिलों को बेहद छू लिया है।

