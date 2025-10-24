Premanand Maharaj : क्या होता है मृत्यु के बाद? कौन सी आत्माएं जाती हैं भगवान के पास? प्रेमानंद महाराज ने बता दिया सबसे बड़ा रहस्य

Premanand Maharaj : प्रेमानंद महाराज भारत में एक लोकप्रिय संत और आध्यात्मिक गुरु हैं. उनके प्रशंसकों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है. आम लोगों से लेकर वीआईपी तक, हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए तरसता है. हालांकि, पिछले कुछ दिनों से महाराज जी कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिससे उनके भक्त चिंतित हैं और सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण, महाराज जी पिछले कुछ दिनों से अपनी पदयात्रा के माध्यम से भक्तों को उचित दर्शन नहीं दे पा रहे हैं. हालाँकि, आश्रम ने बताया है कि महाराज जी की हालत फिलहाल स्थिर है और वे धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं. इस बीच, प्रेमानंद महाराज जी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक वीडियो में, महाराज जी बताते हैं कि मृत्यु निकट आने पर क्या होता है.

मृत्यु के समय क्या होता है?

प्रेमानंद महाराज के अनुसार, जो व्यक्ति जीवन भर बुरे कर्मों में लिप्त रहता है और ईश्वर की आराधना नहीं करता, उसे मृत्यु के समय भयंकर पीड़ा होती है. ऐसे लोगों की आत्माएं बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती हैं. इतना ही नहीं, ऐसे लोगों की आत्माएं मृत्यु के बाद भी कष्ट सहती हैं. यमदूत व्यक्ति को मारते-पीटते, यातनाएं देते और घसीटकर यमपुरी ले जाते हैं. अगर व्यक्ति ने जीवन में भक्ति, ध्यान और अच्छे कर्म किए हों, तो मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है. ऐसी आत्माएं ईश्वर के पास जाती हैं.