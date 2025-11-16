Home > धर्म > Premanand Maharaj: मेरी दो बेट‍ियां हैं, अब बेटे की चाहत है, प्रेमानंद महाराज का दिल छू लेने वाला जवाब जो हर परिवार के लिए है सीख

Premanand Maharaj: मेरी दो बेट‍ियां हैं, अब बेटे की चाहत है, प्रेमानंद महाराज का दिल छू लेने वाला जवाब जो हर परिवार के लिए है सीख

Premanand Maharaj: आज भी कुछ परिवारों में बेटे की चाहत इतनी प्रबल होती है कि वे इसे अपनी समस्या मानकर संतों के पास इसका समाधान ढूढ़ने जाते हैं. ऐसा ही कुछ एक महिला के साथ हुआ जो अपनी समस्या लेकर प्रेमानंद महाराज के पास पहुंची.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: November 16, 2025 1:42:54 PM IST

Premanand Maharaj
Premanand Maharaj


Premanand Maharaj: आज भी कई परिवारों की सोच नहीं बदली है. वे आज भी यही मानते हैं कि परिवार तभी पूरा होता है जब उनका एक बेटा हो. हाल ही में एक महिला इसी विचार के साथ वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के पास पहुंची और बोली, “मेरी दो बेटियां हैं… अब मुझे बस एक बेटा चाहिए.” यह सुनकर संत प्रेमानंद महाराज ने ऐसा जवाब दिया जिसने सबकी आंखें खोल दीं. आइए जानें उन्होंने क्या कहा और यह भी समझें कि पूरा मामला क्या है.

मेरी दो बेटियां हैं, अब मुझे एक बेटा चाहिए.

एक यूट्यूब वीडियो में एक महिला संत प्रेमानंद महाराज से कहती है, “महाराज, मेरी दो बेटियां हैं और अब मुझे एक बेटा चाहिए.” यह सुनकर संत बोले, “क्यों? तुम्हें बेटा क्यों चाहिए? बेटे में ऐसी क्या खासियत है?

बेटा क्यों होना चाहिए?

महाराजा आगे पूछते हैं, “बेटा क्यों होना चाहिए? बेटी नौकरी क्यों नहीं कर सकती? हमारे देश का राष्ट्रपति भी बेटी ही है. आखिर बेटे में ऐसा कौन सा गुण है जो बेटी में नहीं?”

बेटियों के प्रति ऐसी मानसिकता क्यों है?

संत आगे कहते हैं, “यही सबसे बड़ी समस्या है. बेटियों के प्रति इतना नीच रवैया क्यों है, उन्हें गर्भ में ही क्यों मार दिया जाता है, और बेटी के जन्म पर पिता दुखी क्यों घूमता है?”

बेटियों के प्रति ऐसी मानसिकता क्यों है?

बेटी को अच्छी परवरिश दो. संत कहते हैं, “अगर वह बेटी है, तो उसे बेटे की तरह समझो और उसका पालन-पोषण करो. उसे अच्छे संस्कार दो, उसका विवाह किसी योग्य वर से करो, और उसे अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दो. बस इतना ही काफी है. ज़रूरी नहीं कि बच्चा बेटा ही हो.”

यहां देखें पुरा वीडियों:



Tags: Gender preference in IndiaPremanand Maharaj latest health updatePremanand Maharaj on son preferencePremanand Maharaj Viral VideoWoman wants son after two daughters
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
Premanand Maharaj: मेरी दो बेट‍ियां हैं, अब बेटे की चाहत है, प्रेमानंद महाराज का दिल छू लेने वाला जवाब जो हर परिवार के लिए है सीख

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Premanand Maharaj: मेरी दो बेट‍ियां हैं, अब बेटे की चाहत है, प्रेमानंद महाराज का दिल छू लेने वाला जवाब जो हर परिवार के लिए है सीख
Premanand Maharaj: मेरी दो बेट‍ियां हैं, अब बेटे की चाहत है, प्रेमानंद महाराज का दिल छू लेने वाला जवाब जो हर परिवार के लिए है सीख
Premanand Maharaj: मेरी दो बेट‍ियां हैं, अब बेटे की चाहत है, प्रेमानंद महाराज का दिल छू लेने वाला जवाब जो हर परिवार के लिए है सीख
Premanand Maharaj: मेरी दो बेट‍ियां हैं, अब बेटे की चाहत है, प्रेमानंद महाराज का दिल छू लेने वाला जवाब जो हर परिवार के लिए है सीख