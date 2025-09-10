Home > धर्म > रात के अंधेरे में जब सड़क पर शराबियों ने पीटा प्रेमानंद जी महाराज जी को, हो गया था बुरा हाल, वीडियो देख गुस्से से भड़के भक्त

रात के अंधेरे में जब सड़क पर शराबियों ने पीटा प्रेमानंद जी महाराज जी को, हो गया था बुरा हाल, वीडियो देख गुस्से से भड़के भक्त

Premanand Ji Maharaj Viral Video: राधा-कृष्ण भक्ति में मगन रहने वाले प्रेमानंद जी महाराज जो को जब रात के अंधेरे में सड़क पर शराबियों ने पीटा था, तो हो गया था उनका बुरा हाल।

Published By: chhaya sharma
Published: September 10, 2025 23:37:44 IST

Premanand ji maharaj was beaten by drunkards
Premanand ji maharaj was beaten by drunkards

Premanand Ji Maharaj: राधा-कृष्ण भक्ति, सरल और सात्विक जीवन जीने वाले प्रेमानंद जी महाराज आधुनिक लोगों से जुड़ने की क्षमता के कारण आज के समय में दुनियाभर में मशहूर है। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन स्थित श्री हित राधा केलि कुंज आश्रम में रहते हैं, जहा दूर-दूर से लोग उनसे मिलने आते है और उनके दर्शन को तरसते हैं, आम लोग ही नहीं बल्कि उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े स्टार्स जैसे विराट कोहली (Virat Kohli) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma), शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और राज कुंद्रा (Raj Kundra) भी उनके आश्रम गए हैं। लेकिन आज वो जैसे है, वैसे पहले नहीं थे, उन्होंने अपने जीवन में काफी कठिनाइयां झेली हैं। कुछ समय पहले उनका एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिसे देख लोगों आग बबूला हो गए थे। 

 शराबियों ने पीटा प्रेमानंद जी महाराज जी को

दरअसल, कुछ समय पहले प्रेमानंद जी महाराज (Premanand Ji Maharaj) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायर हो रहा था, जिसमें वो उन लोगो को समझा रहे थे, जो  जरा सी बात होने पर कुछ भी कर डालते हैं। इस बातचीत के दौरान वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि ” कई लोगों ने हमें पीटा और गाली भी दी साथ ही अपमानित भी किया, लेकिन हमने यही सोचा रहे कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मेरे धैर्य को परख रहे हैं। एक घटना का जिक्र करते हुए प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि वो रात्रि में 11 बजे कही अकेले चलते आ रहे थे, कोई शिष्य नहीं था, फिर कुछ लगो शराब पिए होए थे, गाड़ी रोकी और उतरकर हमें पीटने लगे और हमे थप्पड़ मारे, जिसकी वजह से  छाती में पूरे पंजे बने हुए थे, कई दिन तक बने रहे, मै समझ ही नहीं पाए कि कौन क्या है। इतने में ही एक ब्रजवासिन बूढ़ी माई लाठी लेकर आई और उसने उन लोगों को गाली देना शुरु किया, तो वो लोग भाग गए। 

View this post on Instagram

A post shared by PyaraKishan (@pyara.kishan)

प्रेमानंद जी महाराज की इस वायरल वीडियो के बाद गुस्से से भड़के लोग

प्रेमानंद जी महाराज (Premanand Ji Maharaj) की इस वायरल वीडियो मे दिए गए बयान को लेकर भक्त का गुस्सा काफी बढ़ गया था और वो ऐसे लोगों को खूब गालियां दे रहे थे। एक यूजर ने लिखा, ”सोचा जाय कि जिन राक्षसों ने हाथ लगाया उनकी दुर्गति होगी।” एक भक्त ने कमेंट में लिखा, ”मेरे प्यारे गुरु जी मेरी उमर भी आपको मिले,। वहीं दूसरे ने लिखा ”मन विचलित हो गया गुरु जी की बातें सुनकर, वहीं दूसरे भक्त ने कहा  गुरु जी की बात सुनकर आंखों में आसू आ गााए

Tags: premanand jiPremanand Ji Maharaj
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
रात के अंधेरे में जब सड़क पर शराबियों ने पीटा प्रेमानंद जी महाराज जी को, हो गया था बुरा हाल, वीडियो देख गुस्से से भड़के भक्त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

रात के अंधेरे में जब सड़क पर शराबियों ने पीटा प्रेमानंद जी महाराज जी को, हो गया था बुरा हाल, वीडियो देख गुस्से से भड़के भक्त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रात के अंधेरे में जब सड़क पर शराबियों ने पीटा प्रेमानंद जी महाराज जी को, हो गया था बुरा हाल, वीडियो देख गुस्से से भड़के भक्त
रात के अंधेरे में जब सड़क पर शराबियों ने पीटा प्रेमानंद जी महाराज जी को, हो गया था बुरा हाल, वीडियो देख गुस्से से भड़के भक्त
रात के अंधेरे में जब सड़क पर शराबियों ने पीटा प्रेमानंद जी महाराज जी को, हो गया था बुरा हाल, वीडियो देख गुस्से से भड़के भक्त
रात के अंधेरे में जब सड़क पर शराबियों ने पीटा प्रेमानंद जी महाराज जी को, हो गया था बुरा हाल, वीडियो देख गुस्से से भड़के भक्त