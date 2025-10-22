Home > धर्म > प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य सुधारने के ये हैं तीन विकल्प! भक्तों की आंखों में जगी उम्मीद

प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य सुधारने के ये हैं तीन विकल्प! भक्तों की आंखों में जगी उम्मीद

Premanand ji maharaj health update:संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का दोनों किडनी ख़राब होने की वजह से उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता है, तो ऐसे तीन उपाय हैं जिनसे उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है. आइए जानते हैं क्या हैं वो तीन विकल्प.

Published: October 22, 2025 6:52:00 PM IST

प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य सुधारने के ये हैं तीन विकल्प! भक्तों की आंखों में जगी उम्मीद

Premanand ji maharaj health update: वृंदावन के परम भक्त और राधा भक्तिरसावतार संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की सेहत को लेकर उनके हजारों भक्त बेहद चिंतित रहते हैं. भक्तगण हर समय उनकी सेहत के बारे में ताज़ा खबरों का इंतजार करते रहते हैं और उनकी हालत को लेकर गहरा ध्यान रखते हैं, प्रेमानंद जी महाराज की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर हर छोटा-छोटा अपडेट उनके भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिससे उनकी चिंता और प्रेम का पता चलता है. ऐसे में उनके चाहने वाले निरंतर प्रार्थना करते हैं और उनके जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं, आज मैं आपको तीन ऐसे उपाय बताने वाला हूं, जिनसे उनकी सेहत सुधारी जा सकती है. महाराज जी को ठीक करने के तीन ही उपाय नजर आ रहे हैं, हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट. आइए जानते हैं इसके बारे में,

1. हेमोडायलिसिस क्या है?

जब किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, तो शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ जमा हो जाते हैं. हेमोडायलिसिस एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे खून को बाहर निकालकर साफ करती है और फिर वापस शरीर में डालती है. इसे डायलिसिस भी कहा जाता है. यह इलाज अस्पताल में होता है और इसे कुछ दिनों में कई बार करना पड़ता है. हेमोडायलिसिस से मरीज की तबीयत में काफी सुधार होता है क्योंकि यह शरीर से खराब चीजें निकाल देता है.

2. पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है?

पेरिटोनियल डायलिसिस एक तरीका है जिसमें मरीज के पेट के अंदर एक खास तरल (फ्लूइड) डाला जाता है, यह तरल शरीर से खराब पदार्थ और extra पानी को अपने साथ खींच लेता है. फिर कुछ समय बाद यह तरल बाहर निकाल दिया जाता है. इस प्रक्रिया को मरीज घर पर भी कर सकता है, इसलिए यह आसान तरीका माना जाता है. इससे अस्पताल जाने की जरूरत कम हो जाती है और मरीज को आराम मिलता है.

3. किडनी ट्रांसप्लांट क्या है?

अगर किडनी बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो डायलिसिस से फायदा नहीं होता. ऐसे में किडनी ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा उपाय होता है, इसमें किसी स्वस्थ व्यक्ति की किडनी लेकर उसे मरीज के शरीर में लगाया जाता है, यह ऑपरेशन बड़ा होता है लेकिन इससे मरीज फिर से ठीक हो सकता है और आम जिंदगी जी सकता है. ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं ताकि नई किडनी ठीक से काम करे.

क्या किया जायेगा?

मुख्य रूप से प्रेमानंद जी महाराज की सेहत के लिए ये तीन उपाय बहुत जरूरी हैं. हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस से उनकी किडनी का काम थोड़ा आसान हो सकता है और अगर जरूरत पड़े तो किडनी ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, सही इलाज और डॉक्टर की सलाह से उनकी सेहत जरूर ठीक हो सकती है.

Tags: hemodialysis dialysis, Kidney transplant, Mathura News, premanand ji maharaj health update, premanand ji maharaj news
प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य सुधारने के ये हैं तीन विकल्प! भक्तों की आंखों में जगी उम्मीद

