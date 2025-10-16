Home > धर्म > करोड़ों प्रशंसकों के लिए वृंदावन से आया लेटेस्ट हेल्थ अपडेट, जान लें कैसा है प्रेमानंद महाराज का हाल?

करोड़ों प्रशंसकों के लिए वृंदावन से आया लेटेस्ट हेल्थ अपडेट, जान लें कैसा है प्रेमानंद महाराज का हाल?

Premanand Ji Maharaj health update: प्रेमानंद महाराज के आज देश-विदेश में करोड़ों भक्त हैं. लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर लोग अक्सर चिंता में रहते हैं. दरअसल महाराज काफी समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं. प्रेमानंद जी महाराज खुद बताते हैं कि उनकी उम्र कितनी होगी और वे अपने भक्तों के बीच कितने साल तक और रहेंगे.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: October 16, 2025 6:59:53 PM IST

Premanand Ji Maharaj health update: पिछले कुछ दिनों से प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर तरह-तरह की अफवाह उड़ रही थी. सोशल मीडिया पर उनके खराब स्वास्थ्य की खबरों ने भक्तों को चिंतित कर दिया था. इस बीच बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने उनके स्वास्थ्य पर एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि महाराज अब स्वस्थ हैं और उन्होंने उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है.

प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य अब कैसा है?

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि ‘प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर कई अफवाह फैली थी. लेकिन अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं. मैं उन्हें पदयात्रा के लिए आमंत्रित करने गया था. उन्होंने विनम्रतापूर्वक हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हमें आशीर्वाद दिया.’ उनके इस बयान से उन भक्तों को राहत मिली जो कई दिनों से महाराज के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे.

महाराज की दोनों किडनी खराब 

प्रेमानंद जी महाराज ने हाल ही में खुद खुलासा किया था कि उनकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं. उन्होंने कहा कि “अभी कुछ नहीं किया जा सकता. मुझे देर-सवेर जाना ही होगा.” यह सुनकर उनके लाखों अनुयायी भावुक हो गए. उनके इस बयान के बाद एल्विश यादव और बॉलीवुड सितारों सहित कई लोगों ने अपनी किडनी दान करने की पेशकश की.

राज कुंद्रा ने अपनी किडनी की पेशकश 

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने भी किडनी दान करने की इच्छा जताई. अगस्त में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी वृंदावन गए थे. अपनी मुलाकात के दौरान महाराज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक किडनी दान करने की पेशकश की.

आश्रम प्रशासन ने अफवाहो से बचने की अपील की

श्री हित राधा केलि कुंज परिवार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रेमानंद जी महाराज वर्तमान में स्थिर और स्वस्थ है. हालांकि उन्होंने अपनी सुबह की सैर अस्थायी रूप से बंद कर दी है. लेकिन उनकी बाकी दिनचर्या सामान्य रूप से जारी है. प्रशासन ने सभी भक्तों से अफवाहों से दूर रहने और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है.

देश भर से भक्त आ रहे हैं और प्रार्थनाएं जारी

विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, हेमा मालिनी, ग्रेट खली और मोहन भागवत जैसे बड़े नाम पहले भी प्रेमानंद जी महाराज के वृंदावन आश्रम में आ चुके है. भक्तों का कहना है कि वे महाराज के स्वस्थ होने के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और आशा करते हैं कि वे शीघ्र ही पुनः प्रवचन करते हुए दिखाई देंगे.

