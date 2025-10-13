Home > धर्म > सरकारी नौकरी पाने की तमन्ना है? प्रेमानंद महाराज के ये 4 गुरुमंत्र, बदल देंगे आपका जीवन

सरकारी नौकरी पाने की तमन्ना है? प्रेमानंद महाराज के ये 4 गुरुमंत्र, बदल देंगे आपका जीवन

Premanand Maharaj Gurumantra: सरकारी नौकरी पाने की तमन्ना हर उस छात्र को होती है, जो इस नौकरी की तैयारी कर रहा है. अगर आप भी इस कोशिश में हैं तो प्रेमानंद जी महाराज के ये 4 गुरुमंत्र जरूर याद रखें. आपका रास्ता भी आसान हो जाएगा.

By: Shraddha Pandey | Published: October 13, 2025 8:19:29 PM IST

Premanand ji maharaj
Premanand ji maharaj

Premanand Maharaj Success Tips: सरकारी नौकरी पाना लाखों युवाओं का सपना है. तैयारी के दौरान मेहनत और लगन के साथ-साथ सही मानसिकता और सकारात्मक ऊर्जा भी बेहद जरूरी होती है. संत Premanand Maharaj ने ऐसे छात्रों के लिए कुछ खास सफलता मंत्र दिए हैं, जिन्हें अपनाकर विद्यार्थी अपनी तैयारी को और भी प्रभावी बना सकते हैं.

ये हैं चार मंत्र

महाराज कहते हैं कि सफलता की शुरुआत उत्साह और जोश से होती है. अगर छात्र अपने काम को पूरी लगन और ऊर्जा के साथ करेंगे, तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा. पढ़ाई के दौरान थकान, बोरियत या निराशा महसूस हो, तो भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए.

उनका दूसरा मंत्र है काम टालने की आदत से बचना. जब छात्र अपने काम को कल पर टालते हैं, तो आलस्य और तनाव दोनों बढ़ते हैं. इसलिए हर कार्य को समय पर और अनुशासन के साथ पूरा करना जरूरी है. इससे न सिर्फ मन को संतोष मिलता है, बल्कि पढ़ाई में स्थिरता और फोकस भी बढ़ता है.

तीसरा मंत्र है योजना बनाना. बिना प्लानिंग के पढ़ाई करने से समय का नुकसान होता है. महाराज के अनुसार, छात्रों को अपनी दिनचर्या पहले से तय करनी चाहिए कि कौन सा विषय कब पढ़ना है और कितनी देर देना है. छोटे-छोटे खाली समय का भी इस्तेमाल पढ़ाई में करना चाहिए.

चौथा और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है चिंता और घबराहट से बचना. जब मन चिंतित होता है, तो ध्यान भटकता है और पढ़ाई का असर कम हो जाता है. ऐसे समय में मेडिटेशन करना और आत्म-विश्वास बनाए रखना फायदेमंद होता है. इससे मन शांत और एकाग्र रहता है, और तैयारी का परिणाम बेहतर आता है.

Tags: premanand maharajPremanand Maharaj gurumantraPremanand Maharaj NewsPremanand Maharaj news latestPremanand Maharaj success tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
सरकारी नौकरी पाने की तमन्ना है? प्रेमानंद महाराज के ये 4 गुरुमंत्र, बदल देंगे आपका जीवन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सरकारी नौकरी पाने की तमन्ना है? प्रेमानंद महाराज के ये 4 गुरुमंत्र, बदल देंगे आपका जीवन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सरकारी नौकरी पाने की तमन्ना है? प्रेमानंद महाराज के ये 4 गुरुमंत्र, बदल देंगे आपका जीवन
सरकारी नौकरी पाने की तमन्ना है? प्रेमानंद महाराज के ये 4 गुरुमंत्र, बदल देंगे आपका जीवन
सरकारी नौकरी पाने की तमन्ना है? प्रेमानंद महाराज के ये 4 गुरुमंत्र, बदल देंगे आपका जीवन
सरकारी नौकरी पाने की तमन्ना है? प्रेमानंद महाराज के ये 4 गुरुमंत्र, बदल देंगे आपका जीवन