Home > धर्म > Pradosh Vrat 2025 Date: 17 या 18 नवंबर कब है मार्गशीर्ष मास का पहला प्रदोष व्रत , जानें- सही डेट और शुभ मुहूर्त

Pradosh Vrat 2025 Date: 17 या 18 नवंबर कब है मार्गशीर्ष मास का पहला प्रदोष व्रत , जानें- सही डेट और शुभ मुहूर्त

Pradosh Vrat 2025 Date: प्रदोष व्रत का फल दिन अनुसार मिलता है. इस साल 17 नवंबर को सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा. इस व्रत को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. साथ ही जीवन में आ रही परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है. तो आइए जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से.

By: Shivi Bajpai | Last Updated: November 16, 2025 11:37:17 AM IST

shiv ji
shiv ji


Pradosh Vrat Date: सनातन धर्म में मार्गशीर्ष यानी अगहन मास का खास महत्व है. यह महीना जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है. इसको लेकर ही भगवान कृष्ण पवित्र ग्रंथ गीता के दसवें अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं-

बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्।

मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः।।

हे पार्थ! मैं, श्रुतियों में बृहत्साम और वैदिक छन्दों में गायत्री छन्द हूं। बारह महीनों में मार्गशीर्ष और छः ऋतुओंमें वस्तं हूं।

अतः मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने में भगवान कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है. इस माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव की पूजा की जाती है. साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है. तो आइए जानते हैं, प्रदोष व्रत की सही तिथि और शुभ मुहूर्त जानते हैं.

प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त (Pradosh Vrat Shubh Muhurat)

त्रयोदशी तिथि की शुरुआत – 17 नवंबर को सुबह 04 बजकर 47 मिनट पर
त्रयोदशी तिथि की समापन – 18 नवंबर को सुबह 07 बजकर 12 मिनट पर

प्रदोष व्रत (Som Pradosh Vrat 2025 Kab Hai)

हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत मनाया जाता है. अगहन माह का पहला प्रदोष व्रत सोमवार 17 नवंबर को रखा जाएगा. सोमावर के दिन की वजह से इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा.  त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है. अगहन माह के पहले प्रदोष व्रत पर पूजा का शुभ समय संध्याकाल 05 बजकर 29 मिनट से लेकर रात 08 बजकर 09 मिनट तक है.

Premanand Maharaj: क्या बात-बात पर कसम खाने वालों का पुण्य हो जाता है नष्ट, प्रेमानंद महाराज ने दिया इसका जवाब

पंचांग

सूर्योदय – सुबह 06 बजकर 48 मिनट पर
सूर्यास्त – शाम 05 बजकर 29 मिनट पर
ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 05 बजकर 02 मिनट से 05 बजकर 55 मिनट तक
विजय मुहूर्त – दोपहर 01 बजकर 55 मिनट से 02 बजकर 38 मिनट तक
गोधूलि मुहूर्त – शाम 05 बजकर 29 मिनट से 05 बजकर 55 मिनट तक
निशिता मुहूर्त – रात्रि 11 बजकर 42 मिनट से 12 बजकर 36 मिनट तक

इस समय श्मशान घाट के पास से भी ना गुजरे कोई मनुष्य! आत्मा-भूत और प्रेत के साथ होता है ये काम

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Pradosh vrat 2025som pradosh vrat
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
Pradosh Vrat 2025 Date: 17 या 18 नवंबर कब है मार्गशीर्ष मास का पहला प्रदोष व्रत , जानें- सही डेट और शुभ मुहूर्त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pradosh Vrat 2025 Date: 17 या 18 नवंबर कब है मार्गशीर्ष मास का पहला प्रदोष व्रत , जानें- सही डेट और शुभ मुहूर्त
Pradosh Vrat 2025 Date: 17 या 18 नवंबर कब है मार्गशीर्ष मास का पहला प्रदोष व्रत , जानें- सही डेट और शुभ मुहूर्त
Pradosh Vrat 2025 Date: 17 या 18 नवंबर कब है मार्गशीर्ष मास का पहला प्रदोष व्रत , जानें- सही डेट और शुभ मुहूर्त
Pradosh Vrat 2025 Date: 17 या 18 नवंबर कब है मार्गशीर्ष मास का पहला प्रदोष व्रत , जानें- सही डेट और शुभ मुहूर्त