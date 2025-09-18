Pitru Paksha 2025 dreams: सपने में दिखे पितर, दीपक या जल? जानिए क्या देना चाहते हैं पूर्वज आपको इशारा!
Pitru Paksha 2025 dreams: पितृ पक्ष में आने वाले सपने पूर्वजों के संदेश माने जाते हैं. ये आशीर्वाद, चेतावनी या संकेत हो सकते हैं. ऐसे सपनों को समझकर जीवन में शांति, समृद्धि और मार्गदर्शन पाया जा सकता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: September 18, 2025 6:36:18 AM IST

Dreams in Pitru Paksha : पितृ पक्ष हिन्दू धर्म में एक ऐसा समय है जब लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं. लेकिन स्वप्न शास्त्र. प्राचीन भारतीय स्वप्न विज्ञान है के अनुसार पितृ पक्ष सिर्फ कर्मकांड का समय नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक काल होता है. इस दौरान पूर्वज अपने वंशजों से सपनों के माध्यम से संपर्क करते हैं और अनेक बार संदेश देते हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी होता है.

सपनों के माध्यम से पितरों की बात

पितृ पक्ष के दौरान आने वाले सपने केवल कल्पना नहीं माने जाते. ये संकेत हो सकते हैं- आशीर्वाद, चेतावनी या भविष्य से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी की. यदि इन संकेतों को सही तरह से समझा जाए, तो ये जीवन में समृद्धि, मानसिक शांति और ईश्वर से जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं.

पूर्वजों का सपना आना

अगर आपको सपने में आपके पितर दिखाई देते हैं, तो ये अत्यंत शुभ संकेत है. इसका मतलब है कि वे आपसे प्रसन्न हैं और आपके लिए अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है.

जल या नदी के दर्शन

अगर आप सपने में साफ पानी, नदी या तालाब देखते हैं, तो ये दर्शाता है कि आपके द्वारा किया गया तर्पण सफल रहा है और पितर संतुष्ट हैं. इसका सीधा संबंध घर की सुख-शांति से होता है.

भोजन या अन्न से जुड़ा सपना

पितृ पक्ष में यदि आप सपने में अन्न या व्यंजन देखते हैं, तो ये इस ओर इशारा करता है कि पितर अन्नदान चाहते हैं. ऐसे में ब्राह्मण, गाय या गरीबों को भोजन कराना अत्यंत शुभ होता है.

दीपक या अग्नि का दिखना

सपने में जलता हुआ दीपक या प्रकाश दिखे तो समझिए कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं. ये पूर्वजों की आत्मा के प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है.

पशु-पक्षियों के संकेत

कौआ, गाय या सफेद कबूतर जैसे पशु-पक्षी सपने में दिखें तो इसे भी पूर्वजों के संदेश के रूप में देखा जाता है. विशेषकर कौआ, जिसे पितरों का दूत माना जाता है, अगर दिखे तो ये ध्यान देने योग्य बात है.

ऐसे सपनों के बाद क्या करें?

यदि आपको पितृ पक्ष में ऐसे सपने आएं, तो सुबह उठकर पितरों के नाम से जल अर्पित करें और “ॐ पितृदेवाय नमः” मंत्र का जाप करें. साथ ही ब्राह्मण, गाय या जरूरतमंदों को दान देना शुभ होता है.

पितृ पक्ष के सपने सिर्फ दृश्य नहीं होते, वे पूर्वजों की आत्मा की पुकार होते हैं. इन्हें समझकर आप न केवल उनका आशीर्वाद पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतुलन ला सकते हैं.

