Neem Karoli Baba: क्या नीम करौली बाबा सचमुच हनुमान जी के अवतार थे? जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा का नाम देश-विदेश में श्रद्धा और रहस्य का प्रतीक बन गया है. उनके भक्तों की संख्या लाखों में है, जिनमें न केवल आम लोग, बल्कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और विराट कोहली जैसी नामचीन हस्तियां भी शामिल हैं. बाबा के जीवन से जुड़े चमत्कारों और उनकी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं. अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या नीम करोली बाबा वास्तव में भगवान हनुमान के अवतार थे?

जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बयान

हाल ही में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने इस सवाल पर अपनी राय व्यक्त की, जो अब चर्चा का विषय बन गया है. उन्होंने कहा कि नीम करोली बाबा में लोगों की गहरी आस्था है और कई भक्त उन्हें हनुमान का अवतार मानते हैं. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह से आस्था का विषय है, जिसे सिद्ध करना आसान नहीं है.

हनुमान जी को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है

उन्होंने कहा कि वे ऐसे संतों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. यह सब भक्ति का विषय है. हनुमान जी को अभी अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है. आपकी महिमा चारों युगों में है.हनुमान जी चारों युगों में विद्यमान हैं. समर्थ गुरु रामदास जी को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त था. नीम करोली बाबा जी को भी हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त था. उन्हें अवतार कहना अतिशयोक्ति होगी.

हनुमान जी के अवतार से जुड़ी भावनाएं

रामभद्राचार्य जी ने कहा कि हनुमान जी के अवतार से जुड़ी भावनाएं उनके भक्तों की भक्ति से उपजी हैं. नीम करोली बाबा ने अपने जीवन में जो चमत्कार किए और जो सेवा भावना दिखाई, वह निश्चित रूप से दिव्य थी. हालांकि, किसी को ईश्वर का अवतार कहना एक गंभीर आध्यात्मिक विषय है, जिसे केवल आस्था के आधार पर ही स्वीकार किया जा सकता है, न कि वैज्ञानिक या शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर.

नीम करोली बाबा का जीवन

नीम करोली बाबा के जीवन की बात करें तो उन्होंने कभी भी खुद को किसी विशेष व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया. उन्होंने एक सादा जीवन जिया, लोगों की मदद की और भगवान हनुमान की भक्ति में लीन रहे. आज भी, उनके आश्रमों में हनुमान की प्रमुखता से पूजा की जाती है. बाबा के अनुयायियों का मानना है कि उनके अंदर भगवान हनुमान की शक्ति थी और कई बार उन्होंने ऐसे चमत्कार किये जो सामान्य मनुष्यों की क्षमता से परे थे.

