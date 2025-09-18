Navratri 2025 Upay : नवरात्र में जरूर खरीदें ये चीज, इस फूल को लाने से होगी धन की वर्षा..!

Navratri 2025 Upay : नवरात्रि, मां दुर्गा को समर्पित नौ दिवसीय पावन पर्व, श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है. ये पर्व सिर्फ उपवास और पूजा का समय नहीं है, बल्कि सही एनर्जी को प्राप्त करने और मां दुर्गा की कृपा पाने का भी उत्तम अवसर होता है. मान्यता है कि नवरात्र के दौरान कुछ विशेष वस्तुओं को घर में लाना बेहद शुभ होता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है.

नवरात्र के दौरान मां दुर्गा को लाल रंग की चुनरी अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है. इस चुनरी को पूजा स्थान पर रखने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और परिवार पर मां की विशेष कृपा बनी रहती है. ये बाधाओं को दूर करने और आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक मानी जाती है.

चांदी या पीतल का हाथी

हाथी को शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना गया है. नवरात्रि के दौरान चांदी या पीतल से बना हाथी घर लाना सौभाग्य और धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है. इसे मेन रूप से उत्तर दिशा में रखने से सकारात्मक एनर्जी आती है.

कमल का फूल

कमल का फूल मां लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों का प्रिय पुष्प है. नवरात्र में घर में ताजे कमल के फूल या उसकी तस्वीर लाने से घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है. ये मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है.

मोर पंख

मोर पंख को शुद्धता और शुभता का प्रतीक माना जाता है. इसे घर में रखने से बुरी नजर और नकारात्मकता का प्रभाव कम होता है. नवरात्र के दौरान इसे मेन दरवाजे या पूजा स्थल पर रखने से शांति और संतुलन बना रहता है.

सोलह श्रृंगार का सामान

सोलह श्रृंगार सुहाग और सुंदरता का प्रतीक है. नवरात्र में मां दुर्गा को ये अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है. इसे घर में रखने से वैवाहिक जीवन में सुख-संतुलन और घर में समृद्धि आती है.

केले का पौधा

केले का पौधा धार्मिक दृष्टि से बेहद शुभ माना जाता है. नवरात्र के दौरान इसे घर में लगाना या पूजा स्थल के पास रखना देवी-देवताओं की कृपा दिलाता है, विशेषकर मां दुर्गा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है.

दक्षिणावर्ती शंख

दक्षिणावर्ती शंख को अत्यंत शुभ माना गया है. इसे पूजा स्थल पर रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है.

मां दुर्गा की नई तस्वीर या मूर्ति

नवरात्र के शुभ अवसर पर मां दुर्गा की नई तस्वीर या मूर्ति लाकर पूजन करना सकारात्मकता और शक्ति का संचार करता है. ये घर में आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है और सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है.

Disclaimer: ये लेख धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक मान्यता पर आधारित है. पाठक अपने विवेक और श्रद्धा अनुसार इन उपायों को अपनाएं.