Narak Chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी पर क्या करें और क्या न करें? जाने यहां

Narak Chaturdashi 2025: दिवाली से पहले छोटी दिवाली (Chhoti Diwali 2025) का त्योहार मनाया जाता है. ये पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है. इस नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है. इस दिन यमराज, हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन सभी देवी देवताओं की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियों का आगमन होता है. साथ ही घर में सुख-समृद्धि भी आती है. तो आइए जानते हैं कि इस बार नरक चतुर्दशी (Narak Chaturdashi 2025) पर क्या करें और क्या न करें?

नरक चतुर्दशी के दिन क्या करें (What to do on Narak Chaturdashi)

नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी और यमराज की पूजा की जाती है.

इसके अलावा इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी आराधना का शुभ मुहूर्त है.

घर की साफ-सफाई करें

घर और मंदिर में गंगाजल से छिड़काव करें

संध्याकाल में घर के हर कोने में दीपक जलाना शुभ माना जाता है

घर में खराब और टूटी-फूटी चीजों को हटा दें

पूजा के दौरान मंत्रों का जप करें

नरक चतुर्दशी पर क्या न करें? (What not to do on Narak Chaturdashi)

नरक चतुर्दशी के दिन घर को गंदा न रखें

किसी से वाद-विवाद न करें

बड़े-बुजुर्गों का आदर करें

धन को व्यर्थ में खर्च करने से बचें

तामसिक चीजों का सेवन न करें

गरीबों को अन्न और धन का दान करें

छोटी दिवाली का शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग अनुसार, नरक चतुर्दशी तिथि की शुरूआत 19 अक्टूबर 2025, रविवार को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट से अगले दिन 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर समाप्त होगी. बात करें दीपदान के मुहूर्त की तो ये रात को 11 बजकर 41 मिनट से लेकर 12 बजकर 31 मिनट तक रहने वाला है. इस समय दीपदान करने से आपको सारे नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है.

