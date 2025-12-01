Home > धर्म > Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी आज, इस दिन किया जाएगा व्रत का पारण, नोट करें सही विधि

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी का व्रत श्री हरि नारायण भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है. यह व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है. इस व्रत का पारण कब और कैसे किया जाएगा, नोट करें.

By: Tavishi Kalra | Published: December 1, 2025 10:31:41 AM IST

Mokshada Ekadashi 2025 Vrat Paran: मोक्षदा एकादशी का व्रत आज यानि 1 दिसंबर 2025 को रखा जा रहा है. इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है. एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्षु नारायण के लिए रखा जाता है. एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और भाग्य के दोष मिट जाते हैं.

जिस प्रकार एकादशी के व्रत का महत्व होता है उसी प्रकार एकादशी के व्रत का पारण भी महत्वपूर्ण होता है. एकादशी के व्रत का पारण व्रत के अगले दिन यानि द्वादशी तिथि पर किया जाता है.

मोक्षदा एकादशी के व्रत का पारण 2 दिसंबर, मंगलवार के दिन किया जाएगा. व्रत पारण को पूरी विधि के साथ करना चाहिए तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है.

मोक्षदा एकादशी व्रत पारण (Mokshada Ekadashi 2025 Vrat Paran Time)

  • मोक्षदा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 51 मिनट से 09 बजकर 04 मिनट तक है.
  • इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण किया जा सकता है.

मोक्षदा एकादशी व्रत पारण विधि (Mokshada Ekadashi Vrat Paran Vidhi)

  • द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें.
  • इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें.
  • सच्चे मन से मंत्रों का जप करें.
  • प्रभु से जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें.
  • प्रभु को सात्विक भोजन का भोग लगाएं.
  • भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें. इसके बाद लोगों में प्रसाद वितरण करें और स्वयं भी ग्रहण करें.

Mokshada Ekadashi 2025 Upay: मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के दिन इस एक उपाय से खुल जाएंगे आपके भाग्य

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

