धर्म > Margashirsha Amavasya 2025 Date: मार्गशीर्ष अमावस्या कब 19 या 20 नवंबर? नोट करें सही डेट और तिथि का महत्व

Margashirsha Amavasya Kab Hai 2025 Date: मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि को लेकर लोगों को संशय बना हुआ है.जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या की सही तारीख, स्नान-दान और पितृ दोष से मुक्ति के उपाय.

By: Tavishi Kalra | Last Updated: November 18, 2025 8:53:11 AM IST

Margashirsha Amavasya 2025 Date: हिंदू धर्म में हर तिथि का अपना अलग और विशेष महत्व है. हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह साल का 9वां माह होता है. इस तिथि को मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या भी कहा जाता है. जानते हैं साल 2025 में किस दिन पड़ेगी मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि.

मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध की रस्में की जाती हैं. हर बार की तरह इस बार भी अमावस्या की तिथि को लेकर लोगों में संशय बना हुआ है कि मार्गशीर्ष अमावस्या 19 या 20 नवंबर किस दिन है.

मार्गशीर्ष अमावस्या 2025 तिथि (Margashirsha Amavasya 2025 Tithi)

पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि 19 नवंबर को सुबह 9.43 मिनट पर प्रारंभ होगी.
जिसका समापन 20 नवंबर को दोपहर 12.16 मिनट पर होगा. 
उदयातिथि होने के कारण मार्गशीर्ष अमावस्या या अगहन अमावस्या 20 नवंबर, 2025 गुरुवार के दिन पड़ रही है. इस दिन स्नान, दान का विशेष महत्व है.
साथ ही मार्गशीर्ष माह की दर्श अमावस्या 19 नवंबर के दिन पड़ रही है.

मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितृ दोष के उपाय

मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तो पितृ दोष से मुक्ति के लिए उपयुक्त माना गया है. इस दिन श्राद्ध, पिंडदान. पंचबलि कर्म करने से पितृ की आत्मा को शांति मिलती है.

दान का महत्व

अमावस्या तिथि के दिन दान का विशेष महत्व है. इस दिन हर किसी को अपनी हाथ से कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए. मान्यता है इस दिन दान पुण्य करे से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृ प्रसन्न होकर उन्नति का आशीर्वाद देते हैं

Kshama Yachna: पूजा के बाद भगवान से क्यों करते हैं क्षमा प्रार्थना? जानें इसका महत्व और सही तरीका

Disclaimer:  इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

