मंगल का राशि परिवर्तन किसके लिए होगा बेहद खास, क्या शुक्र के घर में पहुंचकर मंगल कराएंगे आर्थिक लाभ ?

Mangal Rashi Parivartan: मंगल बुध की दूसरी राशि (कन्या) को अलविदा कर 13 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 45 दिन तक इसी राशि में रहने वाले हैं. वैसे तो मंगल और शुक्र की आपस में कुछ कम बनती है, ऐसे में सभी राशियों के लिए मंगल किस तरह का फल लेकर आने वाले हैं, यह जानना भी के लिए रोचक होगा.

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Published: September 12, 2025 3:06:26 PM IST

Mangal Gochar 2025: मंगल बुध की दूसरी राशि (कन्या) को अलविदा कर 13 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और  45 दिन तक इसी राशि में रहने वाले हैं. वैसे तो मंगल और शुक्र की आपस में कुछ कम बनती है, ऐसे में सभी राशियों के लिए मंगल किस तरह का फल लेकर आने वाले हैं, यह जानना भी के लिए रोचक होगा. इस परिवर्तन का असर कुछ राशि वालों को साझेदारी, करियर, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत जीवन में दिखाई देगा. तो कुछ के जीवन में संघर्ष लेकर आएगा. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों पर मंगल के इस परिवर्तन का प्रभाव.

मेष राशि- मेष राशि के लोगों को रिश्तों में समझदारी दिखानी होगी. व्यापार और नौकरी में संघर्ष का सामना करना होगा लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि  मेहनत का परिणाम भी मंगल आपको ही देकर जाएंगे. निवेश को लेकर चौकन्ना रहें. शुगर पेशेंट को इस समय खुद पर ध्यान देना होगा.

वृष राशि-  वृष राशि के लोगों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन खासकर कार्यक्षेत्र और प्रतिस्पर्धा में दिखने वाला है. करियर के क्षेत्र में साहस और आत्मविश्वास मदद करेगा. कानूनी मामलों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं. साझेदारी में सावधानी जरूरी होगी. परिवार और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां सामने आ सकती है.

मिथुन राशि- मिथुन राशि के लोग संतान की प्रगति के साथ ही रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर पाएंगे. विद्यार्थियों को कला, तकनीकी क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना है. बड़े निवेश और आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखना होगा. सेहत में सुधार के लिए तनाव मुक्त रहें. 

कर्क राशि-  कर्क राशि के लोगों के लिए मंगल खासकर परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रभाव डालेंगे. घर का वातावरण अस्थिर हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर दांपत्य जीवन में तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा. कार्यक्षेत्र में उत्साह कम दिख सकता है. चेस्ट में जलन और दर्द की समस्याएं सामने आएंगी.

सिंह राशि- सिंह राशि के लोग नेटवर्क और साहसिक कार्यों में अपना परचम फहराएंगे. यात्रा लाभप्रद होगी और अटके कार्य पूरे होंगे. राइटिंग और शिक्षा से जुड़े लोगों को भी मंगल के परिवर्तन से इन कार्यों में लाभ प्राप्त होगा. आर्थिक मामलों में सुधार की संभावना है. अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस से खुद को बचा कर रखना जरूरी होगा. 

कन्या राशि- मंगल के तुला राशि में प्रवेश के साथ ही आपकी आर्थिक और कार्यक्षेत्र में रूचि बढ़ेगी. नौकरीपेशा से जुड़े लोगों को पदोन्नति और सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना है. पैतृक संपत्ति और भूमि में निवेश से लाभ होगा. सदस्यों के साथ इस समय तालमेल बनाए रखना लाभकारी रहेगा. दांतों की केयर करें क्योंकि चोट लगने पर टूट सकते हैं. 

तुला राशि- तुला राशि के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. मंगल की ऊर्जा आपको एक्टिव रखेगी. नए अवसर और जिम्मेदारियां सामने आ सकती है. कार्यक्षेत्र में प्रयासों की सराहना होगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना है. क्रोध अधिक आ सकता है, ऐसे में सभी के साथ संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी. सिर में दर्द और माइग्रेन के रोगियों को अपना ध्यान रखना है. 

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मंगल चुनौतीपूर्ण स्थितियां लेकर आ रहे हैं. मानसिक तनाव, अनावश्यक खर्च और नींद की कमी इस एक माह परेशानी का कारण बन सकती है. कार्यक्षेत्र में मन मुताबिक कार्य न मिलने से कुछ परेशान रहेंगे. रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. स्वास्थ्य पर ध्यान दें और समय-समय पर विश्राम आवश्यक होगा. 

धनु राशि- धनु राशि के लोगों को मंगल आर्थिक रूप से अच्छा फल देंगे. जहां एक ओर रुके हुए कार्य पूरे होंगे, तो वहीं दूसरी ओर बड़े भाई और मित्रों का सहयोग मिलेगा. नौकरी में प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. व्यापारियों को नए अवसर मिल सकते हैं. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. गिरने से कान में चोट लगने की आशंका है. 

मकर राशि- मकर राशि के लोगों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन करियर और जिम्मेदारी की परीक्षा लेने वाला है. शुभ परिणाम पाने के लिए कठोर मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी. पार्टनरशिप के नए अवसर प्राप्त होंगे. समाज में पहचान बढ़ेगी. पीठ में अकड़न और कंधों में दर्द रहेगा, इसको लेकर सतर्क रहें. विद्यार्थियों के लिए समय अवसरों से भरा  है. 

कुंभ राशि कुंभ राशि के लोगों को मंगल साहस और नए अवसर देने वाले हैं. अधूरे कार्य पूरे होंगे और लक्ष्यों तक पहुंचने में मंगल का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. हर परिस्थिति में परिवार का सहयोग भी मिलेगा. यात्रा और नए अनुभवों के अवसर मिल सकते हैं, जो जीवन के नए रास्ते खोलेंगे. बड़े निवेशों  में फूंक-फूंक कर कदम रखने की सलाह है.

मीन राशि-  मीन राशि के लोगों को मंगल के परिवर्तन से अप्रत्याशित घटनाओं और अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. हर क्षेत्र में मंगल ही मंगल होगा. धन लाभ संभव है, लेकिन जोखिम से बचना जरूरी होगा. रिश्तों और सहयोगियों के साथ नेटवर्क मजबूत रखना है. स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखें. हनुमान जी के दर्शन आपके सब दुखों को दूर कर देंगे. यात्रा और महत्वपूर्ण निर्णयों में किसी बड़े की राय अवश्य लें. 

Tags: mangal aur shukraMangal Gocharmangal rashimangal rashi parivartanmoneyMoney hackmoney problem
