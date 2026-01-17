Home > धर्म > Magh Mela 2026: माघ माह का तीसरा स्नान कब? नोट करें सही डेट और स्नान का शुभ मुहूर्त

Magh Mela 2026: माघ माह का तीसरा स्नान कब? नोट करें सही डेट और स्नान का शुभ मुहूर्त

Magh Mela 2026: माघ मेला एक वार्षिक मेला है जिसका आयोजन हर साल किया जाता है. जल्द ही माघ माह का तीसरा शाही स्नान किया जाएगा, जानें सही डेट और इस स्नान का महत्व और शुभ मुहूर्त.

By: Tavishi Kalra | Published: January 17, 2026 9:11:51 AM IST

Magh Mela 2026: माघ माह का तीसरा स्नान कब? नोट करें सही डेट और स्नान का शुभ मुहूर्त


Magh Mela 2026: माघ माह में माघ स्नान का विशेष महत्व है. माघ मेले की शुरुआत 4 जनवरी 2026 से हो चुकी है. इस माह महत्वपूर्ण तिथियों पर स्नान किया जाता है. माघ मेले में दो शाही स्नान हो चुके हैं पहला माघ पूर्णिमा पर और दूसरा मकर संक्रांति के दिन, जल्द ही माघ माह का तीसरा स्नान होने वाला है.

You Might Be Interested In

माघ माह का तसीरा स्नान 18 जनवरी 2026, रविवार को किया जाएगा. इस दिन को विशेष इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस दिन माघ माह की अमावस्या यानि मौनी अमावस्या है. मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले में स्नान या गंगा स्नान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है.

माघ मेले में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि के साथ-साथ शरीर की शुद्धि भी होती है, इसलिए इस स्नान को महत्वपूर्ण माना जाता है. मौनी  अमावस्या के दिन स्नान को बहुत पवित्र माना गया है. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ होता है.

You Might Be Interested In

मौनी अमावस्या पर स्नान का शुभ मुहूर्त 

18 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 27 मिनट से लेकर 6 बजकर 21 मिनट तक रहेगा.

मौनी अमावस्या पर स्नान का महत्व

मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है. इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है. कोशिश करें इस दिन माघ मेले में स्नान करें, अगर नहीं कर पा रहे तो घर के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें. इस दिन गंगा स्नान से पापों से मुक्ति मिलती है. साथ ही इस दिन स्नान के बाद मौन व्रत का संकल्प लिया जाता है.

Know Your Rituals: कल्पवास क्या है? माघ माह में ही क्यों किया जाता है कल्पवास, जानें महत्व और नियम

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता 

You Might Be Interested In
Tags: magh mela 2026Magh Mela 2026 third snanMagh Mela mauni amavasya snanmauni amavasya 2026Mauni Amavasya significance
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026

वो अभिनेत्रियां जिन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ने का दिखाया बेजोड़ साहस

January 16, 2026

बोरिंग वीकेंड को कहें बाय-बाय! दिल्ली से दूर ये 10...

January 16, 2026

हफ्ते में कितनी बार धोना चाहिए बाल?

January 16, 2026
Magh Mela 2026: माघ माह का तीसरा स्नान कब? नोट करें सही डेट और स्नान का शुभ मुहूर्त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Magh Mela 2026: माघ माह का तीसरा स्नान कब? नोट करें सही डेट और स्नान का शुभ मुहूर्त
Magh Mela 2026: माघ माह का तीसरा स्नान कब? नोट करें सही डेट और स्नान का शुभ मुहूर्त
Magh Mela 2026: माघ माह का तीसरा स्नान कब? नोट करें सही डेट और स्नान का शुभ मुहूर्त
Magh Mela 2026: माघ माह का तीसरा स्नान कब? नोट करें सही डेट और स्नान का शुभ मुहूर्त