Magh Mela 2026: माघ माह का तीसरा स्नान कब? नोट करें सही डेट और स्नान का शुभ मुहूर्त

Magh Mela 2026: माघ माह में माघ स्नान का विशेष महत्व है. माघ मेले की शुरुआत 4 जनवरी 2026 से हो चुकी है. इस माह महत्वपूर्ण तिथियों पर स्नान किया जाता है. माघ मेले में दो शाही स्नान हो चुके हैं पहला माघ पूर्णिमा पर और दूसरा मकर संक्रांति के दिन, जल्द ही माघ माह का तीसरा स्नान होने वाला है.

माघ माह का तसीरा स्नान 18 जनवरी 2026, रविवार को किया जाएगा. इस दिन को विशेष इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस दिन माघ माह की अमावस्या यानि मौनी अमावस्या है. मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले में स्नान या गंगा स्नान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है.

माघ मेले में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि के साथ-साथ शरीर की शुद्धि भी होती है, इसलिए इस स्नान को महत्वपूर्ण माना जाता है. मौनी अमावस्या के दिन स्नान को बहुत पवित्र माना गया है. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ होता है.

मौनी अमावस्या पर स्नान का शुभ मुहूर्त

18 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 27 मिनट से लेकर 6 बजकर 21 मिनट तक रहेगा.

मौनी अमावस्या पर स्नान का महत्व

मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है. इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है. कोशिश करें इस दिन माघ मेले में स्नान करें, अगर नहीं कर पा रहे तो घर के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें. इस दिन गंगा स्नान से पापों से मुक्ति मिलती है. साथ ही इस दिन स्नान के बाद मौन व्रत का संकल्प लिया जाता है.

