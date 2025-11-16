Kharmas 2025 December: विवाह के लिए बचे हैं सिर्फ 12 मुहूर्त, जानें- दिसंबर में कब से शुरू हो रहा खरमास?

Kharmas 2025 December Date: हिंदू धर्म में खरमास का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. ये साल में दो बार आता है. एक बार तब जब सूर्य देव धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे खरमास कहा जाता है. जो किन एक महीने तक रहता है. अगर आप भी नवंबर या दिसंबर में विवाह या कोई अन्य शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो आपको विवाह के लिए 12 शुभ मुहूर्त मिलेंगे. आइए जान लेते हैं नवंबर-दिसंबर के विवाह मुहूर्त और खरमास कब से लगेगा.

दिसंबर 2025 में खरमास कब से लग रहा है ?

पंचांग के अनुसार, 2025 में खरमास 16 दिसंबर को शुरू होगा और 14 जनवरी 2026 को समाप्त होगा. यह सूर्य के धनु राशि में गोचर करने के कारण होता है और इस दौरान विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों नहीं किए जाते हैं.

खरमास से पहले विवाह के शुभ मुहूर्त 2025

हिंदू पंचांग के अनुसार, नवंबर में विवाह के लिए 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25 और 30 नवंबर का दिन शुभ रहेगा. इसके बाद दिसंबर में विवाह के लिए 1, 4, 5, 6 दिसंबर का दिन विवाह के लिए शुभ रहेगा.

खरमास के दौरान क्या करें?

पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन

भगवान विष्णु की आराधना

दान-पुण्य और जरूरतमंद की मदद

स्नान-दान का महत्व

खरमास के दौरान क्या न करें?

विवाह, सगाई और मुंडन जैसे मांगलिक कार्य

नया व्यवसाय शुरू करना

नया वाहन या सोना-चांदी खरीदना

गृह प्रवेश करना

नामकरण करना

