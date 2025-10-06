Karwa Chauth 2025: पीरियड आने पर क्या पूरा कर सकते हैं करवा चौथ का व्रत और पूजा? जानें यहां
Karwa Chauth 2025: पीरियड आने पर क्या पूरा कर सकते हैं करवा चौथ का व्रत और पूजा? जानें यहां

Is It Right To Keep Karwa Chauth Fast During Periods: पीरियड आने पर क्या पूरा कर सकते है करवा चौथ का व्रत और पूजा? जानें यहां करवा चौथ के दिन ही पीरियड आ जाए तो महिलाओं को व्रत या पूजा करनी चाहिए या नहीं? चलिए जानते हैं यहां.

By: chhaya sharma | Last Updated: October 6, 2025 2:51:21 PM IST

Can I keep Karwa Chauth Vrat During Periods
Can I keep Karwa Chauth Vrat During Periods

Can I keep Karwa Chauth Vrat During Periods? हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए कुछ ऐसे  व्रत हैं, जिनका बेहद खास महत्व है जैसे करवा चौथ, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है, साल 2025 में कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 09 अक्टूबर को देर रात 10 बजकर 54 मिनट पर शुरू हो रही है, जो 10 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 38 मिनट तक रहेगी. उदय तिथि के अनुसार करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का त्योहार 10 अक्टूबर 2025 के दिन मनाया जाएगा.

व्रत का पूरा फल पाने के लिए क्या है नियम

किसी भी व्रत का पूरा फल पाने के लिए कुछ नियम शास्त्रों में बताए गए हैं, जैसे पूजा के दौरान व्रत कासंकल्प लेना, पूरे दिन ईश्वर का स्मरण करना, तामसिक भोजन से बचना, व्रत के दौरान नहीं सोना, मन और शरीर को संयमित रखना और शुभ मुहूर्त में व्रत आरंभ करना शामिल हैं। इन नियमों का पालन करने से आपका व्रत पूरा होता है और व्रत के दौरान की गई मनोकामना भी पूरी होती है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनचाहे हालातों के कारण व्रत-पूजन में बाधा आती है, इनमें से एक है मासिक धर्म यानी पीरियड. महिलाओं को हर महीने पीरियड आते हैं, शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं किसी भी तरह की पूजा-पाठ या धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकती हैं, लेकिन करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) के दिन ही पीरियड आ जाए तो महिलाओं को व्रत या पूजा करनी चाहिए या नहीं? ये सवाल हर महिला को उलझन में डाल देता है, चलिए जानते हैं यहां इसका जवाब

करवा चौथ व्रत के दौरान अगर पीरियड आ जाए तो क्या करें

  • शास्त्रों में  महिलाओं के मासिक धर्म की स्थिति को ध्यान में रखकर कुछ सहज मार्ग बताए गए हैं. जिसकी मदद से आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं और व्रत का पूरा फल पा सकते हैं. तो चलिए जानते है क्या है वो….
  • करवा चौथ व्रत (Karwa Chauth Vrat) के दौरान किसी भी महिला को अगर पीरियड आ जाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप पूरे 16 श्रृंगार करें और इस दिन का आनंद उठाएं और अपने करवा चौथ का व्रत जारी रखें, लेकिन ध्यान रहे पूजा-पाठ न करें.  इसकी जगह आप करवा माता का ध्यान कर सकती है और अपने मंगलमय वैवाहिक जीवन की कामना कर सकती हैं.
  • इसके अलाना आपके घर में या घर के पास कोई सुहागिन महिलाएं करवा चौथ की पूजा कर रही हैं, तो आप उनके पास जाकर करवा चौथ की कथा को जरूर सुने. ऐसा करने से भी आपको व्रत का पूरा फल मिलता है. 
  • आप पीरियड के दौरान भी करवा चौथ की रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद आप छलनी से चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोल सकती हैं. लेकिन ध्यान दे कि चंद्रमा को अर्घ्य देने या पूजा करने से बचे

इन सभी बातों का ध्यान रख कर मिहाले मासिक धर्म के दौरान भी अपने करवा चौथ के व्रत को पूरा कर सकती है और व्रत (Karwa Chauth Vrat) का पूरा फल पा सकती हैं. क्योंकि ईश्वर हर किसी के भाव और निष्ठा को देखते हैं. ऐसे में चिंता ना करें के और श्रद्धा के साथ व्रत का संकल्प से पूर्ण करें.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Karwa Chauth 2025: पीरियड आने पर क्या पूरा कर सकते हैं करवा चौथ का व्रत और पूजा? जानें यहां

