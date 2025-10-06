Karwa Chauth Ke Upay: विवाह होने में आ रही हैं बाधाएं, तो करवा चौथ पर इन आसान उपायों को जरूर करें
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा. ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं. हालांकि अविवाहित महिलाएं भी अच्छा जीवनसाथी पाने के लिए ये व्रत रख सकती हैं. अगर आपके विवाह में देरी हो रही है तो हम आपको इस आर्टिकल के जरिए बताएंगे कि आप इस बार करवा चौथ पर कौन-से उपाय करें जिससे विवाह होने में आ रही बाधाएं दूर हो जाएं.

Karwa Chauth Ke Upay: करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं. पर कुछ अविवाहित महिलाएं भी अच्छे जीवनसाथी की चाह में करवा चौथ का व्रत रखती हैं. इस व्रत के साथ कुछ खास उपाय करने से आपको दोगुना फल प्राप्त हो सकता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, करवा चौथ पर कुछ उपाय करने से कुंवारी कन्याओं को अच्छा जीवनसाथी मिल सकता है. तो आइए जानते हैं कि इन उपायों के बारे में

करवा चौथ 2025 शुभ मुहूर्त 

पूजा का शुभ मुहूर्त: 10 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 57 मिनट से 7 बजकर 11 मिनट तक का समय करवा चौथ की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है

कुल अवधि: 1 घंटा 14 मिनट 

चंद्रोदय: रात 8 बजकर 13 मिनट

चंद्र दर्शन कब होंगे: करवा चौथ का व्रत रखकर शाम को चांद निकलने पर उसे छलनी से देखने की बजाय सीधे देखें और अर्घ्य दें. इसके अलावा, बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए भी केवल दर्शन करके व्रत खोल सकते हैं.

करवा चौथ पर अपनाएं ये उपाय:

भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें: करवा चौथ के दिन कुंवारी कन्याओं को शिव और पार्वती विवाह की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए. ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं.

पीले रंग का प्रयोग करें: करवा चौथ पर गणेश जी और मां करवा को प्रसन्न करने के लिए हल्दी से बने सामान या पीले रंग के भोजन का भोग लगाना शुभ माना जाता है. 

श्रृंगार का सामान दान करें: जिन महिलाओं की शादी में बाधा आ रही है, उन्हें करवा चौथ के दिन किसी सुहागिन को श्रृंगार का सामान उपहार करना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से उन्हें अच्छा जीवनसाथी मिल सकता है.

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

