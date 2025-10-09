Karwa Chauth Moonrise Time? करवा चौथ के दिन कब निकलेगा चांद, जानें दिल्ली से लेकर हरिद्वार-लखनऊ तक का टाइमिंग

Karwa Chauth Par Chand Kab Niklega?: करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति के लिए पूरे दिन बिना कुछ खाए- पिए निर्जला व्रत करती हैं और शाम के समय पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं. कहा जाता है कि बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए ये व्रत पूरा नहीं होता है. इसलिए ही करवा चौथ के दिन हर व्रती महिला को चांद का बेसब्री से इंतजार होता है. लेकिन चांद हर जगह अलग-अलग समय पर दिखता है. करवा चौथ के दिन कुछ जगहों पर चांद जल्दी दिखने लगता है, तो कई जगहों पर चांद देर से नजर आता है. चलिए जानते हैं यहां आपके शहर में कितने बजे दिखेगा करवा चौथ का चांद.

जानें कब निकलेगा करवा चौथ के दिन चांद?

दिल्ली में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 13 मिनट पर निकलेगा

नोएडा में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 12 मिनट पर निकलेगा

गुरुग्राम में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 14 मिनट पर निकलेगा

लखनऊ में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 02 मिनट पर निकलेगा

कानपुर में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 06 मिनट पर निकलेगा

गोरखपुर में करवा चौथ का चांद रात 07 बजकर 52 मिनट पर निकलेगा

गांधीनगर में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 46 मिनट पर निकलेगा

अहमदाबाद में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 47 मिनट पर निकलेगा

शिमला में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 06 मिनट पर निकलेगा

भोपाल में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 26 मिनट पर निकलेगा

हरिद्वार में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 05 मिनट पर निकलेगा

इंदौर में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 34 मिनट पर निकलेगा

भुवनेश्वर में करवा चौथ का चांद शाम 07 बजकर 58 मिनट पर निकलेगा

रायपुर में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर01 मिनट पर निकलेगा

प्रयागराज में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 02 मिनट पर निकलेगा

मुंबई में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 55 मिनट पर निकलेग

कोलकाता में करवा चौथ का चांद रात 07 बजकर 42 मिनट पर निकलेगा

चेन्नई में चांद करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 38 मिनट पर निकलेगा

देहरादून में करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 05 मिनट पर निकलेगा

चंडीगढ़ में करवा चौथ का कब चांद रात 08 बजकर 09 मिनट पर निकलेगा

जयपुर में करवा चौथ का कब चांद रात 08 बजकर 23 मिनट पर निकलेगा

पटना में करवा चौथ का कब चांद रात 07 बजकर 48 मिनट पर निकलेगा

जम्मू में करवा चौथ का कब चांद रात 08 बजकर11 मिनट पर निकलेगा

