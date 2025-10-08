Karwa Chauth 2025: करवा चौथ की पूजा के बाद करवा फेंकना सही या गलत? जानें इस परंपरा के नियम और मान्यता
Karwa Chauth 2025: इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर को है. आइए जानतें हैं आखिर पूजा के बाद करवा का क्या करना चाहिए?

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 8, 2025 7:57:49 PM IST

Karwa Chauth 2025 Puja: करवा चौथ दिवाली से ठीक 12 दिन पहले मनाया जाता है. करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है. इस वर्ष करवा चौथ, शुक्रवार, 10 अक्टूबर को है. मान्यताओं के अनुसार, इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं. करवा चौथ पर करवा माता की पूजा की जाती है और मिट्टी के बर्तन से चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है. इसके बाद महिलाएं अपने पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत तोड़ती हैं. करवा चौथ को लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं. ऐसा ही एक सवाल है, करवा चौथ पूजा के बाद करवा का क्या करना चाहिए? अगर करवा फेंक दिया जाए तो क्या होगा? आइए समझतें हैं इसके बारे में

पूजा के बाद करवा (मिट्टी का बर्तन) यूं ही छोड़ देने से क्या होता है?

कई लोग करवा चौथ की पूजा के बाद करवा (मिट्टी का बर्तन) इधर-उधर फेंक देते हैं. ऐसा करने से देवी गौरी नाराज हो जाती हैं और उनका प्रकोप हो सकता है. इसलिए करवा (मिट्टी का बर्तन) कहीं भी न फेंकें.

करवा चौथ की पूजा के बाद करवा का क्या करें?

नदी में प्रवाहित करें: धार्मिक मान्यता के अनुसार, करवा चौथ की पूजा के बाद मिट्टी के बर्तन को किसी पवित्र नदी या साफ तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए. करवा विसर्जित करते समय या किसी पेड़ के नीचे रखते समय, ध्यान रखें कि वह टूटा हुआ न हो. 

किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रखें: अगर आप करवा विसर्जित नहीं कर सकते, तो पूजा के बाद उसे किसी पवित्र वृक्ष जैसे पीपल, नीम, आम या बरगद के पेड़ के नीचे रख सकते हैं. इसे भी शुभ माना जाता है.

अगले साल के लिए रखें: कई लोग करवा चौथ की पूजा के बाद करवा (मिट्टी का बर्तन) पूरे एक साल तक रखते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो इसे अपने घर में किसी साफ जगह पर जरूर रखें.

