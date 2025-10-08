Karwa Chauth 2025: क्या है सरगी? करवा चौथ पर सास क्यों देती है अपनी बहू को ये प्यार भरा भेंट
Home > धर्म > Karwa Chauth 2025: क्या है सरगी? करवा चौथ पर सास क्यों देती है अपनी बहू को ये प्यार भरा भेंट

Karwa Chauth 2025: क्या है सरगी? करवा चौथ पर सास क्यों देती है अपनी बहू को ये प्यार भरा भेंट

Karwa Chauth Sargi: करवा चौथ पर सास की ओर से बहू को दी जाने वाली सरगी सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि परंपरा और रिश्तों का प्रतीक है. जानें क्यों खास है ये थाली और इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: October 8, 2025 9:11:38 PM IST

Karwa Chauth Sargi
Karwa Chauth Sargi

Karwa Chauth Sargi Tradition: करवा चौथ हिंदू विवाहित महिलाओं का सबसे लोकप्रिय और पावन व्रत है. यह त्योहार खासतौर पर उत्तर और पश्चिम भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है. इस दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक निर्जला व्रत रखती हैं. भोजन और पानी से परहेज करते हुए वे पूरे दिन श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत का पालन करती हैं. शाम को चांद देखने के बाद पूजा कर के व्रत खोला जाता है.

करवा चौथ के व्रत की शुरुआत होती है सुबह-सुबह की सर्गी से. यह सरगी बेटी-समान बहू के लिए उसकी सास द्वारा तैयार की जाती है. सास अपनी बहू को न सिर्फ सरगी की थाली देती है, बल्कि इसके साथ नए कपड़े, गहने, श्रृंगार का सामान और अन्य उपहार भी देती है. यह परंपरा केवल भोजन का आदान-प्रदान नहीं है, बल्कि रिश्तों की मिठास और अपनापन बढ़ाने का प्रतीक भी है.

खास होती है सरगी

सरगी की थाली बेहद खास होती है. इसमें ऐसी चीजें शामिल की जाती हैं, जो पूरे दिन व्रत रखने वाली महिला को ऊर्जा और ताकत प्रदान करें. ताजे फल इसमें अनिवार्य रूप से होते हैं, क्योंकि ये शरीर को तरोताजा रखते हैं और दिनभर की थकान से बचाते हैं. साथ ही थाली में विभिन्न प्रकार के सूखे मेवे भी रखे जाते हैं, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा और पोषण देते हैं.

क्या क्या होता है सरगी की थाली में

मिठाइयों का भी इस थाली में खास स्थान होता है. सास अपनी बहू के लिए प्यार से बने लड्डू, मठरी, खीर या हलवा शामिल करती हैं. इनके अलावा गेहूं से बने पराठे या रोटियां भी परंपरागत रूप से सर्गी में दी जाती हैं. प्यास और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए लस्सी, छाछ या नारियल पानी भी इस थाली में शामिल किया जाता है. साथ ही थोड़ी सी दही या रायता भी दिया जाता है, ताकि पाचन सही रहे.

सरगी-प्यार की थाली

इस तरह करवा चौथ की सरगी सिर्फ भोजन की थाली नहीं, बल्कि प्यार, देखभाल और परंपरा का संगम है. यह बहू और सास के रिश्ते को मजबूत करने के साथ-साथ पूरे परिवार में उत्सव और अपनापन का माहौल बनाती है.

Tags: Karwa Chauth foodKarwa Chauth SargiKarwa Chauth traditionmother-in-law and daughter-in-law bondSargi thali
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
Karwa Chauth 2025: क्या है सरगी? करवा चौथ पर सास क्यों देती है अपनी बहू को ये प्यार भरा भेंट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Karwa Chauth 2025: क्या है सरगी? करवा चौथ पर सास क्यों देती है अपनी बहू को ये प्यार भरा भेंट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Karwa Chauth 2025: क्या है सरगी? करवा चौथ पर सास क्यों देती है अपनी बहू को ये प्यार भरा भेंट
Karwa Chauth 2025: क्या है सरगी? करवा चौथ पर सास क्यों देती है अपनी बहू को ये प्यार भरा भेंट
Karwa Chauth 2025: क्या है सरगी? करवा चौथ पर सास क्यों देती है अपनी बहू को ये प्यार भरा भेंट
Karwa Chauth 2025: क्या है सरगी? करवा चौथ पर सास क्यों देती है अपनी बहू को ये प्यार भरा भेंट