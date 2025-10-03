Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर गलती से भी ना करें ये काम, वरना अधूरा रह जाएगा आपका व्रत; पति पर टूट सकता है मुसीबतों का पहाड़!

Karwa Chauth 2025: हर साल करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का व्रत सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं. इस साल महिलाएं ये व्रत 10 अक्तूबर को रखने वाली हैं. कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत मनाया जाता है. इस दिन महिलाएं करवा माता की पूजा करती हैं और वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि के लिए कामना करती हैं. इस व्रत में चांद अहम भूमिका निभाता है. क्योंकि चांद को देखने के बाद ही व्रत खोला जा सकता है.

करवा चौथ के व्रत का समय

कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ: 10 अक्टूबर , रात 10:54 बजे

कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन: 10 अक्टूबर , शाम 7:38 बजे

इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त: सुबह 5:16 बजे से शाम 6:29 बजे तक

चंद्रोदय का समय: शाम 7:42 बजे होगा.

किन बातों का रखें खास ख्याल ? (Karwa Chauth Rules)