Karwa Chauth 2025: गलती से भी न पहनें करवा चौथ के दिन इन 5 रंग के कपड़े, शादीशुदा जिंदगी हो सकती है तबाह

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का त्योहार हर सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं. कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है, साल 2025 में कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आज 09 अक्टूबर को देर रात 10 बजकर 54 मिनट पर शुरू हो रही है और 10 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 38 मिनट पर समाप्त हो रही हैं. उदय तिथि के अनुसार करवा चौथ का त्योहार 10 अक्टूबर 2025 के दिन मनाया जाएगा.

करवा चौथ के दिन महिलाएं करती हैं 16 श्रृंगार

करवा चौथ के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना भी सबसे जरूरी होता हैं, क्योंकि ऐसा करने से चौथ माता खुश होती हैं और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहती है. 16 श्रृंगार करते हुए कई महिलाएं जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देती हैं, जो करवा चौथ के दिन नहीं करनी चाहिए. जिसमें से एक हैं कपड़ो का रंग. करवा चौथ के दिन कपड़ों का रंग काफी मायने रखता हैं और आपके दांपत्य जीवन पर असर डालता हैं, चलिए जानते हैं यहां कि करवा चौथ के दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए.

करवा चौथ के दिन पहनें इस रंग के कपड़ें

करवा चौथ के दिन महिलाएं लहंगा, सूट या साड़ी पहनना पसंद करती हैं, ऐसे में आप भी करवा चौथ के लिए कपड़ों की खरीदारी कर रहीं हैं, तो आपको अशुभ रंगों जैसे काला, ग्रे, सफेद, भूरा और नीले रंग के कपड़े नहीं खरदने चाहिए और न करवा चौथ के दिन इन रंगों के कपड़े पहनने चाहिए. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन अशुभ रंगो के कपड़े पूजा में नहीं पहनने चाहिए, ऐसा करने से भगवान क्रोधित होते हैं

करवा चौथ के दिन पहनें इन रंगों के कपड़े

करवाचौथ पर किस रंग के कपड़े पहनना शुभ होगा? करवा चौथ के दिन महिलाएं और पुरुष पीले और लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं, ये रंग पूजा के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं. इसके अलावा आप करवा चौथ के दिन गुलाबी और महरून रंग के कपड़े भी पहने सकते हैं.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.