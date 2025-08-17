कन्या, सिंह और कुंभ समेत इन राशियों की बदल जाएगी आपकी किस्मत, मिलेगा धन और खूब होगी तरक्की, जानें क्या कहता है आपका राशिफल?

17 August Rashifal : 17 अगस्त 2025 का दिन कुछ लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है, तो कुछ को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। आज कुछ राशिवालों को सावधान रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि आज आपकी राशि के हिसाब से दिन कैसे जाने वाला है।

मेष राशि (Aries)

आज आप जोश और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। रुके हुए काम पूरे होंगे। पैसों के मामले में फायदा हो सकता है। रिश्तों में प्यार और भरोसा बढ़ेगा।

लकी कलर: लाल

लकी नंबर: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज शांत रहकर फैसले लें। जल्दबाजी में किया गया काम नुकसान पहुंचा सकता है। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। सेहत पर ध्यान दें।

लकी कलर: सफेद

लकी नंबर: 6

मिथुन राशि (Gemini)

मूड थोड़ा बदलता रहेगा। काम में मन लगाने की कोशिश करें। दोस्तों से बातचीत पॉजिटिव एनर्जी देगी। पैसों के मामले में सावधानी रखें।

लकी कलर: पीला

लकी नंबर: 5

कर्क राशि (Cancer)

पैसों में फायदा होने के संकेत हैं। नौकरी या बिजनेस में अच्छा मौका मिल सकता है। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। खान-पान में लापरवाही न करें।

लकी कलर: सिल्वर

लकी नंबर: 2

सिंह राशि (Leo)

आत्मविश्वास आपका साथ देगा। काम में तारीफ मिलेगी। लव लाइफ में खुशियां आएंगी। सेहत अच्छी रहेगी लेकिन ज्यादा थकान से बचें।

लकी कलर: सुनहरा

लकी नंबर: 1

कन्या राशि (Virgo)

मन हल्का और खुश रहेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा।

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 7

तुला राशि (Libra)

काम में व्यस्त रहेंगे लेकिन नतीजे अच्छे आएंगे। रिश्तों में मिठास बनाए रखें। शादीशुदा लोगों के लिए दिन खास रहेगा।

लकी कलर: गुलाबी

लकी नंबर: 4

वृश्चिक राशि (Scorpio)

मेहनत का फल मिलेगा। पैसों में बढ़ोतरी होगी। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। सेहत भी बढ़िया रहेगी।

लकी कलर: काला

लकी नंबर: 8

धनु राशि (Sagittarius)

नई शुरुआत के लिए अच्छा समय है। नौकरी-बिजनेस में नया मौका मिलेगा। यात्रा से फायदा हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें।

लकी कलर: नारंगी

लकी नंबर: 3

मकर राशि (Capricorn)

आज सफलता आपके कदम चूमेगी। पैसों में फायदा होगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। मौसम बदलने से सेहत का ख्याल रखें।

लकी कलर: भूरा

लकी नंबर: 10

Pitru Paksha 2025: पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कब से शुरू होगा पितृपक्ष, जानें श्राद्ध और पिंडदान का महत्व

कुंभ राशि (Aquarius)

नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है। परिवार का साथ मिलेगा। पैसों में सावधानी बरतें।

लकी कलर: नीला

लकी नंबर: 11

मीन राशि (Pisces)

दिन अच्छा रहेगा। पुराने काम से फायदा होगा। लव लाइफ में खुशियां आएंगी। तनाव से दूर रहें और सेहत का ध्यान रखें।

लकी कलर: बैंगनी

लकी नंबर: 12

Janmashtami 2025: मध्यरात्रि पूजा और मंत्रोच्चार से कैसे मिलती है दिव्य ऊर्जा?