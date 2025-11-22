2026 Festival Calendar: मकर संक्रांति से होली-दिवाली तक, साल 2026 में कब मनाए जाएंगे बड़े त्योहार

2026 Vrat-Tyohar Calendar: साल 2025 के लगभग सभी बड़े त्योहार और व्रत गुजर गए हैं. अब क्रिसमस का इंतजार है और फिर न्यू ईयर 2026 दस्तक देगा. साल की शुरुआत के साथ ही नया कैलेंडर भी शुरू हो जाएगा और सभी त्योहार एक बार फिर लोगों की जिंदगी में रंग भरना शुरू कर देंगे. नए साल की शुरुआत के साथ ही लोहड़ी और मकर संक्रांति आएगी. इसके बाद होली, चैत्र नवरात्रि से दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा तक हर महीने कुछ न कुछ पर्व, व्रत और त्योहार आता रहेगा. आइए, यहां जानते हैं कि साल 2026 में होली से लेकर दिवाली तक, सभी त्योहार कब और किस दिन पड़ने वाले हैं. जिससे समय रहते आप आने वाले साल की प्लानिंग कर लें.

जनवरी 2026 के व्रत, पर्व और त्योहार

नए साल 2026 की शुरुआत पौष की पूर्णिमा से होने वाली है. 1 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा होगी.

13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा. यह पर्व पंजाब, हरियाणा के साथ-साथ उत्तर भारत में धूमधाम के साथ मनाया जाता है.

14 जनवरी को मकर संक्रांति और दक्षिण भारत में पोंगल का पर्व मनाया जाएगा. वहीं, अमस में बिहू इसी दिन मनाया जाता है. बता दें, मकर संक्रांति को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह से मनाया जाता है. महाराष्ट्र में इस दिन तिल और गुड़ बांटना शुभ माना जाता है. वहीं, उत्तर भारत में इस दिन दाल, चावल और नमक का दान देना शुभ होता है.

इस बार जनवरी में ही वसंत पंचमी भी पड़ रही है. साल 2026 में वसंत पंचमी 23 जनवरी को मनाई जाएगी. वसंत पंचमी पर स्कूलों से लेकर घरों में माता सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है.



महीने की शुरुआत पूर्णिमा से हो रही है तो समापन एकादशी से होगा. हिंदू पंचांग के मुताबिक, जनवरी 27 को षटतिला एकादशी होगी.

फरवरी 2026 में कौन-से पर्व और त्योहार हैं?

1 जनवरी के बाद साल की दूसरी पूर्णिमा 1 फरवरी को पड़ने वाली है. माघ पूर्णिमा का स्नान 1 फरवरी को होगा.

फरवरी महीने का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि है. साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी. यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है. मंदिरों में शिवलिंग की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है और व्रत रखने का महत्व होता है.

वहीं, 27 फरवरी को आमलकी एकादशी होगी. एकादशी के दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का महत्व है.

मार्च 2026 में कौन-से पर्व और त्योहार हैं?

मार्च महीने की शुरुआत होली से होने वाली है. 3 मार्च को होलिका दहन होगा. बता दें, होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है.

वहीं, रंग खेलने वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी. रंगों की होली को प्रेम और उल्लास का प्रतीक माना जाता है. इस दिन सभी मिलकर एक-दूसरे को प्यार से रंग लगाते हैं और प्यार बांटते हैं.

मार्च महीने में चैत्र नवरात्रि भी है. चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से होगी और 27 मार्च को खत्म होगी. नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा होती है. नवरात्रि में भक्त मां दुर्गा की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं और भजन आदि गाते हैं. इतना ही नहीं, मां दुर्गा के मंदिरों में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं.

26 मार्च को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा.

अप्रैल महीने में कौन-से त्याहोर और पर्व हैं?

हिंदू पंचांग के मुताबिक, 2 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा है.

2 अप्रैल को पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जयंती मनाई जाएगी. इस दिन को भगवान हनुमान का जन्मदिन माना जाता है. हनुमान जयंती पर पूजा, आराधना, चालीसा का पाठ, मंदिरों में भंडारे और भक्ति से पूर्ण रैलियों का आयोजन किया जाता है.

अक्षय तृतीया भी अप्रैल में ही है. 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा के साथ शादी जैसे शुभ काम किए जा सकते हैं.

मई 2026 के पर्व और त्योहार

हिंदू पंचांग के मुताबिक, 1 मई को बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी.

महीने के आखिरी में वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा. वट सावित्री का व्रत 28 मई को होगा.

वट सावित्री के बाद 31 मई को निर्जला एकादशी है.

जून 2026 के पर्व और त्योहार

गंगा दशहरा इस बार 12 जून को है.

19 जून को वट पूर्णिमा 19 जून को मनाई जाएगी.

जुलाई 2026 के पर्व और त्योहार

हर साल की तरह इस रथयात्रा का धूमधाम से आयोजन जुलाई में होने वाला है. जुलाई 16 से जगन्नाथ पुरी में रथयात्रा का आयोजन होगा और यह 10 दिन तक चलेगा. इसके बाद देवशयनी एकादशी आएगी.

देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को है. इसके बाद चातुर्मास शुरू हो जाएगा.

जुलाई महीने के आखिरी यानी 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी.

अगस्त 2026 के पर्व और त्योहार

15 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी.

हिंदू पंचांग के मुताबिक, 17 अगस्त को नाग पंचंमी मनाई जाएगी.

26 अगस्त को ओणम का पर्व है.

2026 में राखी 28 अगस्त को मनाई जाएगी.

कजरी तीज का त्योहार 31 अगस्त को मनाया जाएगा.

सितंबर 2026 के पर्व और त्योहार

कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनाई जाएगी.

अजा एकादशी 7 सितंबर को रहेगी.

हरितालिका तीज 14 सितंबर को होगी.

गणेश चतुर्थी भी 14 सितंबर को होगी.

अनंत चतुर्दशी का पर्व 25 सितंबर को रहेगा, इसी दिन गणेश विसर्जन होगा.

पितृ पक्ष की शुरुआत 2026 में 27 सितंबर से होगी.

अक्टूबर 2026 के पर्व और त्योहार

पितृ पक्ष 10 अक्टूबर को खत्म होंगे.

नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर से होगी.

20 अक्टूबर 2026 को दशहरा मनाया जाएगा.

हिंदू पंचांग के मुताबिक, शरद पूर्णिमा 25 अक्टूबर को होगी.

करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर को रखा जाएगा.

नवंबर 2026 के पर्व और त्योहार

दिवाली 8 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी.

धनवतेरस 6 नवंबर को होगा और नरक चतुर्दशी 7 नवंबर को मनाई जाएगी.

गोवर्धन की पूजा 9 नवंबर को होगी.

वहीं, भाई दूज 10 या 11 नवंबर को पड़ सकता है.

दिसंबर 2026 के पर्व और त्योहार