Gajakesari Raja Yoga: 2026 में गुरु का डबल गोचर: कर्क में उच्च और फिर सिंह में प्रवेश, बनेगा गजकेसरी राजयोग

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Gajakesari Raja Yoga: साल 2026 ज्योतिष के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस साल गुरु ग्रह एक नहीं बल्कि दो बार राशि परिवर्तन करेंगे. यह दुर्लभ स्थिति न सिर्फ ग्रहों की चाल को अहम बनाती है, बल्कि कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव का संकेत भी देती है.
दो बार बदलेगा गुरु का स्थान, क्यों है खास?
आमतौर पर गुरु ग्रह साल में एक बार राशि बदलते हैं, लेकिन 2026 में यह नियम टूटता नजर आ रहा है. 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे उच्च के माने जाते हैं. इसके बाद 31 अक्टूबर 2026 को गुरु सिंह राशि में गोचर करेंगे. इस तरह एक ही साल में दो बार राशि परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
कर्क में उच्च का गुरु देगा बड़ा फायदा
कर्क राशि में गुरु का प्रवेश बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि यहां गुरु अपनी उच्च अवस्था में रहते हैं. इस दौरान चंद्रमा के साथ मिलकर गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा. यह योग सफलता, मान-सम्मान, धन लाभ और आत्मविश्वास में वृद्धि का संकेत देता है. कई लोगों के लिए यह समय नई शुरुआत और बड़े अवसर लेकर आ सकता है.
इन राशियों के लिए खुलेगा किस्मत का दरवाजा
वृषभ राशि के लोगों के लिए यह समय रिश्तों और करियर में सकारात्मक बदलाव लाएगा. शादी के योग बन सकते हैं और नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.
मिथुन राशि वालों को करियर में नई दिशा और सफलता के मौके मिलेंगे. बिजनेस में लाभ और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. कर्क राशि के लिए यह सबसे सुनहरा समय साबित हो सकता है. गुरु के उच्च में रहने और गजकेसरी योग बनने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा और करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं.
मिथुन राशि वालों को करियर में नई दिशा और सफलता के मौके मिलेंगे. बिजनेस में लाभ और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. कर्क राशि के लिए यह सबसे सुनहरा समय साबित हो सकता है. गुरु के उच्च में रहने और गजकेसरी योग बनने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा और करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं.
गजकेसरी राजयोग क्यों माना जाता है खास?
जब गुरु और चंद्रमा एक साथ शुभ स्थिति में होते हैं, तो गजकेसरी राजयोग बनता है. इसे ज्योतिष में बेहद शक्तिशाली और शुभ योग माना जाता है. यह योग व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा, आर्थिक मजबूती और मानसिक संतुलन प्रदान करता है.