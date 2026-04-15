Gajakesari Raja Yoga: 2026 में गुरु का डबल गोचर: कर्क में उच्च और फिर सिंह में प्रवेश, बनेगा गजकेसरी राजयोग

गजकेसरी राजयोग क्यों माना जाता है खास?

जब गुरु और चंद्रमा एक साथ शुभ स्थिति में होते हैं, तो गजकेसरी राजयोग बनता है. इसे ज्योतिष में बेहद शक्तिशाली और शुभ योग माना जाता है. यह योग व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा, आर्थिक मजबूती और मानसिक संतुलन प्रदान करता है.

वृषभ राशि के लोगों के लिए यह समय रिश्तों और करियर में सकारात्मक बदलाव लाएगा. शादी के योग बन सकते हैं और नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.मिथुन राशि वालों को करियर में नई दिशा और सफलता के मौके मिलेंगे. बिजनेस में लाभ और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. कर्क राशि के लिए यह सबसे सुनहरा समय साबित हो सकता है. गुरु के उच्च में रहने और गजकेसरी योग बनने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा और करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं.