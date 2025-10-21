Govardhan Puja 2025: आज या कल, कब है गोवर्धन पूजा? यहां जानें सही डेट और पूजन का शुभ मुहूर्त

Govardhan Puja 2025 Date? दिवाली के अगले दिन यानी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है. लेकिन इस साल अमावस्या तिथि दो दिन पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि गोवर्धन पूजा कब है? या गोवर्धन किस दिन मनाया जायेगा? चलिए जानते हैं यहां पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा की सही डेट क्या है.

कब है गोवर्धन पूजा? (Kab Hai Govardhan Puja 2025)

कई लोगों का कहना है कि गोवर्धन पूजा आज यानी 21 अक्टूबर के दिन मनाया जाना चाहिए. लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कल यानी 22 अक्टूबर के दिन गोवर्धन मनाया जायेगा गर आप भी गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर कंफ्यूजन में हैं, तो हम आपको बता दें कि हर साल गोवर्धन पूजा का त्योहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर को शाम 05 बजकर 54 मिनट से प्रारंभ होगी और 22 अक्टूबर को रात 08 बजकर 16 मिनट पर समाप्त होगी. वहीं शास्त्रों के अनुसार कई त्योहारों को उदया तिथि के आधार पर मनाया जाता है, क्योंकि सूर्योदय के समय को शुभ और पवित्र माना जाता है और दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में होती है. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा का त्योहार 22 अक्टूबर 2025, बुधवार के दिन मनाया जायेगा.

2025 में गोवर्धन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त: (Govardhan Puja Shubh Muhurat In 2025)

गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 26 मिनट सेसुबह 08 बजकर 42 मिनट तक रहेगा. मतलब गोवर्धन पूजा की कुल अवधि 01 घंटे 16 मिनट की रहने वाली है.

गोवर्धन पूजा सायाह्नकाल मुहूर्त दोपहर 03 बजकर 29 मिनट से शाम 05 बजकर 44 मिनट तक रहेगा. मतलब पूजा की कुल अवधि 02 घंटे 16 मिनट की है.

